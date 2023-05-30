《遠見雜誌》今（30）日公布縣市長滿意度調查，其中國民黨籍台中市長盧秀燕的滿意度與施政分數，在六都中拿下雙冠軍。對此，國民黨台北市第六選區立委候選人、前市議員羅智強大讚，盧秀燕讓台灣社會看到了一種新的典範，且她總是扮演好自己的角色，為台灣做出最大的貢獻。

值得注意的是，羅智強更在該臉書貼文留言處特別強調：「看到國民黨一團亂的處境，就會覺得，還好還有盧秀燕……是安定軍心的力量。」這則留言不到1小時即獲得破百人按讚，網友對羅的言論深有所感，也對藍營現況大表無奈。

根據《遠見雜誌》今公布的縣市長滿意度調查報告顯示，盧秀燕的滿意度達72.6%、施政分數74.1，皆為六都首長最高，盧同時是台中市升格後首位「5星市長」。《遠見雜誌》分析指出，盧秀燕的高滿意度和施政分數，與她大力推動永續、改善空污，以及國際會展中心等重大建設陸續開工有關。

羅智強今在臉書發文指出，盧秀燕的滿意度能拿到六都第一名，是她5年努力的成果，從減少空污，到捷運通車、啟用台中中央公園，盧的魄力是「細水長流，終能穿石」，讓台灣社會看到了一種新的典範。羅智強也認為，不論是在舞台的哪一個角落，盧秀燕總是扮演好自己的角色，為台灣做出最大的貢獻。

許多網友也在羅智強的貼文留言，他們的意見包括「台中市民能有盧秀燕當市長，真的很有福氣」、「實至名歸」、「盧秀燕做的好是有目共睹的」。