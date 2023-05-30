輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天出席台北國際電腦展分析師與媒體問答，談到生成式AI（Generative AI）風險，他說，人工智慧（AI）有巨大潛力和前所未有的效益，但AI終究是幫助人類的產品或服務，應該被監管（regulated）以達到安全。

黃仁勳強調，無論交通、製造或金融服務等領域，所有機構都必須針對AI提供規範，NVIDIA非常認真看待AI的安全議題。

媒體詢問AI未來發展路徑，他認為，可以從應用和產業兩個面向來看。隨著AI演進，可以預測人類無法預測的事情，只要具備可理解的架構，他最希望AI能幫人類製造疾病藥物、預測天氣。

從產業面來看，黃仁勳表示，AI可以為企業提供行銷等服務，也可以為車用等重工業（heavy industry）打造應用。尤其重工業是全球最大產業，市場規格高達數兆美元，透過AI這樣的數位科技，可以改善實體世界。