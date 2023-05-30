「Gaiabit毛焦點」團隊成員參加「U-start創新創業計畫」相關培訓活動。（校方提供）

龍華科技大學資訊網路工程系「Gaiabit毛焦點」學生團隊，經由國立台北科技大學創新育成中心協助提案，團隊通過教育部112年度「U-start創新創業計畫」第一階段評選，獲得50萬元資金補助，朝創業之路繼續邁進。

「Gaiabit毛焦點」是由龍華科大資網系王昱晟老師指導學生沈育愷、林晟楷、王文龍、黃雅各、李冠霖與蔡子晨創立。團隊從成立至今9個月期間，密集參加數十場跨領域的創業相關競賽，也因此日益增強團隊跨域整合的實務經驗與能力，也能為該計畫第二階段，爭取100萬元創業資金補助，做好充足準備。該團隊日前也獲得教育部創業實戰模擬平台補助10萬元。

「Gaiabit毛焦點」團隊透過深入的市場調查與分析，發現寵物產業巨大商機，然而也發現流浪犬貓一直是社會痛點。針對現有流浪犬貓認養制度的不完善，團隊開發出遠端認養平台，用AIoT智慧聯網方式，讓飼主們能夠透過「遠端認養」服務和認養的犬貓互動，以提升認養率及縣市動物收容所收容與經濟負擔。

團隊並將遠端認養平台方案納入U-start創新創業計畫提案。該提案不僅能有效解決流浪犬貓數量問題，更同時回應寵物飼養教育社會需求。最終提案在全台大專院校三百多個提案中脫穎而出，獲得評審高度肯定，也證明「Gaiabit毛焦點」在創業領域的潛力和前景。

蔡子晨熱情分享心路歷程，在資網系畢業專題製作初期，當時他已參與U-start創新創業計畫競賽，但由於缺乏經驗且需要學習許多全新事物，首次嘗試並未能如願入選。然而，隨著他加入「Gaiabit毛焦點」團隊，知識庫開始迅速擴充，獲得許多有用的知識與技能。

在這9個月的歷程中，蔡子晨學習到更深入的專案管理、程式開發、人際關係、工作分配等重要能力。他明白，創業道路上，時間永遠是寶貴的，任何事情都需要以開放與學習的心態去面對，從影片拍攝到設計名片，每一位團隊成員都在自己擅長領域中找到定位，並且持續進步。

林晟楷也有深刻感觸。他說，在U-start創新創業計畫第一階段獲選公告後，心中沉甸甸的大石頭終於落地，讓他感到釋然。然而，接著團隊要面臨的是籌備公司的各種事宜，無論是經費編列、股份分配、專利申請、接洽合作廠商、市場驗證與系統的軟硬體整合，更多全新的挑戰正等待著團隊。這個過程讓林晟楷深刻領悟到，持續學習和進步的能力，以及遇到問題時能夠解決問題的能力，都是至關重要。

他感到無比榮幸能夠獲得教育部「U-start創新創業計畫」的經費補助，對於龍華科大提供的軟硬體教學資源與一起奮鬥的團隊夥伴以及指導團隊的教授，更表示感謝。他認為，有這樣的機會讓團隊學習到如何找到問題並解決問題，是一份無價的學習經驗，雖然前路還有許多挑戰，但團隊將懷抱著感謝的心，繼續前進，帶著自己的夢想，勇往直前。

王昱晟則以滿懷欽佩之情，向每位奮力拼搏、百折不撓的「Gaiabit毛焦點」工作室成員，以及協助提案的北科大創新育成中心的夥伴們致上最高敬意。王昱晟認為，這份光榮成就是源於每位成員與夥伴的共同努力與付出。每位團隊成員都在崗位上全力以赴，毫無保留地奉獻出時間和精力，正是這份投入與奉獻，使團隊有能力在激烈競爭中脫穎而出，但他們不會停下腳步，因為他們知道，每一次努力，都是向著夢想更進一步躍進。

王昱晟希望「Gaiabit毛焦點」團隊能持續堅守自己的使命與願景，運用這筆補助資金來進一步加強研發能力，提升產品質量，並開拓國內外市場。而他也滿心期待，在下一階段的U-start創新創業計畫中，「Gaiabit毛焦點」團隊能夠繼續獲得更大的成功，再創佳績。