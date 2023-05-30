6月2日是義大利國慶日，也稱作義大利共和國日，台北美福大飯店於義大利國慶日（6月2日）起，在GMT義大利餐廳推出「義起歡騰 享食國慶」餐飲活動，由義籍主廚設計主題套餐，有象徵義大利國旗的旗正飄飄三色燉飯、海陸雙享的義式培根菲力牛排捲搭爐烤龍蝦等料理，每套3,280元+10％，品嚐美食還可抽最高價值3,980元的義大利CUOCO品牌鍋具組。期間消費均可享優惠價加購義大利百年酒廠POLI 1898精品酒及SCENT COMPANY MILANO香氛。

義大利國慶日當天，會在首都羅馬舉行閱兵及戰機表演等活動，來自義大利佛羅倫斯的GMT義大利餐廳主廚Massimo Picci，特別為義大利國慶規劃限定套餐，讓台灣的消費者透過美食感受義大利的歡樂節慶。

活動期間，凡消費「義起歡騰 享食國慶」主題套餐乙套，即可參與限時抽獎活動，獎項為義大利質感鍋具品牌「CUOCO」，三款北歐風情的陶瓷鍋具組，有經過晶彩鑽瓷技術打造耐用不沾的炒鍋、平底鍋及湯鍋等三件式人氣組合商品，以及近年熱門新興的石墨烯不沾鍋，多款獎項總價值超過16,000元。同桌消費四套主題套餐，即加贈主廚手作披薩乙份。此外，活動期間至GMT義大利餐廳用餐消費，皆可享95折優惠加購義大利POLI 1898精品酒款或義大利SCENT COMPANY MILANO香氛產品，至義大利CUOCO品牌官網購物，還可享專屬85折優惠。