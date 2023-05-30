新竹市政府表示，正在嚴格把關審查，希望將棒球場1次做到好，預計6月進場改善，工程持續至10月。（陳育賢攝）

花費12億元改建的新竹市立棒球場工程目前持續停工，球迷關心到底何時要開始改善，時代力量市議員林彥甫30日質詢時追究相關施工、監造問題，也追問何時才會作改善工程？市府表示，正在嚴格把關審查，希望1次做到好，預計6月進場改善，工程持續至10月。

林彥甫今天在市議會單位質詢時再度關心新竹棒球場工程與改善進度，他說，從體檢會簡報內容來看，球場內外野最大的問題就是邊做邊改圖，且2、3年前議會就關心球場排水效能，到底當初的設計是如何判定有效？何時改善完畢？

工務處長曾嘉文指出，統包工程部分，統包工程本來就是邊做邊改圖，當時因為都在趕工所以沒有變更紀錄，可能因為當時廠商一直處於趕工階段，都並未落實，但相關設計的改圖還是必須經過工務會議確認。

至於排水效能是自有排水與人工排水上合併起來必須在雨停30分鐘內排完，讓球賽可以復賽，在操作實務上，市府也請教過棒協與中華職棒聯盟，後續將依照台中洲際棒球場的規格進行改善，並與檢測一起進行，預計施工期程是6月起至10月。

另，林彥王甫也提到，棒球場專案管理問題一籮筐，棒球場的專案管理花了1500萬請來毫無相關運動專管的廠商，但是核定仍由市府自己核定，更讓人生氣的是，廠商沒有提出棒球場設地下停車場會有排水問題，但台灣其實有台北青年棒球場有地下停車場且也排水不良的前例，到底專案管理和監造同1個廠商沒問題嗎？

工務處表示，全案已經在審計室和司法調查，結果還沒出爐，無法回答，至於執行過程中有無球員兼裁判等弊端，市府也同步請教工程會，工程會正在調查中還未回覆，但過去有解釋函，指統包工程中專案管理與監造是沒有排外的，並未明文禁止，未來相關調查出爐，若有不法將會秉公辦理。