盛傳以色列需要改裝F-15EX好搭載GBU-57巨型鑽地彈（MOP）來摧毀伊朗地下核設施

近幾星期來盛傳，F-15EX戰機將在中東扮演特殊角色。就在以色列傷透腦筋，設法摧毀伊朗深藏岩石下的核設施之際，對「鷹式II」（Eagle II）戰機愈來愈感興趣。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）29日報導，以色列有買來美國裝備，並加以改裝的經驗。F-16I、F-15 E/I和F-35A戰機是以國空軍的骨幹，其中F-35I「全能王」（Adir）甚至號稱無論是性能或戰力都遠超過美國F-35A戰機。

不過，這3款戰機都無法搭載GBU-57，但要是以色列決定採購F-15EX，將能加以改裝，好達成這目的。而目前開這款戰機的只有美國，至於以色列的採購詢價，還有國會是否會通過可能的軍售都還沒敲定。

長久以來，伊朗一直在提煉濃縮鈾，而濃度早已超過60%，而這是以色列劃定的上限，也意味著德黑蘭成了以色列的頭號軍事目標。據聯合國核子監督機構「國際原子能總署」（IAEA）說，目前伊朗的濃縮鈾純度達83.7%，已經很接近濃度達90%的武器級鈾。

而以色列有和美國聯手，摧毀敘利亞和伊拉克等相關區域核設施的紀錄。但專家說，以色列要摧毀伊朗核設施，將是截然不同的艱鉅任務。首先，以色列必須解決兩個問題。那就是他們是否準備好，要在伊朗上空部署數以十計戰機。畢竟核設施在伊朗境內很分散，也並不是所有的設施都曝光。

另一個問題則是上面已經提過的，那就是以色列要如何穿透岩石，摧毀深入地下的核設施。而這就是GBU-57所要扮演的角色，它重14,000公斤，當然目前只有美國有，因此以色列還得要求美國提供這武器。這款由波音（Boeing）研製的飛彈在於穿透銅牆鐵壁，摧毀敵方嚴密保護下的大規模毀滅性武器。