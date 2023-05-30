民進黨主席賴清德27日為陽明交大特聘教授林志潔爭取市民支持，等同確定徵召林志潔參選竹市立委。針對民進黨黨團總召柯建銘說她「一口答應」，林志潔30日在臉書發文說，其實並沒有，當時3分鐘內轉過一百個想法和擔心，最後關鍵在她愛新竹，陽明交大也在新竹，她認為沒有拒絕的空間。

副總統賴清德日前到新竹市，向選民請託支持林志潔，等同宣布確定由林志潔將披戰袍角逐下屆新竹市區域立委。林志潔30日在臉書指出，從受到徵詢、答應承擔、公開訊息到今天剛好滿一周，她的丈夫陽明交大科法學院院長陳鋕雄走到哪都被問，「是真的嗎？你答應嗎？」

林志潔說，自己又不是限制行為能力人，要做什麼何必要她的丈夫答應，也打趣說，「選舉有需要配偶行使同意權嗎？」

不過，提到總召柯建銘向記者說她「一口答應」接受徵召，林志潔則說「其實並沒有好嗎！」她說，當時聽到後倒吸了一口氣，3分鐘內心裡轉過一百個想法和擔心。

林志潔說，主要是考慮她熱愛的教學研究，以及評議中心的專業服務工作，但因為關鍵地在她愛的新竹，而交大也在新竹，認為自己根本沒有拒絕的空間，最後也說，可能在柯建銘看來，3分鐘就是一口答應的意思。

林志潔也提到，總召柯建銘也有詢問，家裡會否反對？她則回說，陳鋕雄認識她很深，但凡她決定做的事都會支持，她也說，自己我道後面的路一定很辛苦，也請大家繼續始終如一的為她加油。