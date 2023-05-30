前立委張嘉郡30日前往雲林縣四湖鄉文生高中，以青埔教育基金會董事長身分，頒發獎學金給2名困境中努力向學的學生，此舉引發外界揣測張開始為雲林海線立委選舉暖身，張表示若黨部有人選，她樂當啦啦隊全力輔選，但若沒有人選，她也絕對不懼戰，會挺身而出、當仁不當。

張嘉郡得知文生高中新住民2代吳容亨、楊嘉旻，分別錄取交大資工、清大電資學院，30日在校長呂松林、縣議員蘇國瓏等人陪同下，頒發獎學金給2人，感謝他們提供正向學習榜樣，也鼓勵他們在新的階段努力學習，翻轉自己的人生，改善家庭經濟，讓父母引以為傲。

對於外界勸進她參選立委，張嘉郡表示，感謝鄉親對她的疼愛與信心，雲林縣人才濟濟，目前有多名優秀人才有參選意願，她個人不管有沒有擔任公職，都不斷在地方關心大家，推動公益與教育，就算沒有擔任公職，也很希望為雲林盡一份心力，支持縣長推動縣政，扮演這樣的角色她樂在其中。

張嘉郡說，她很尊重黨的規畫，如果黨部有適當人選，她很樂意當啦啦隊全力協助，讓支持她的鄉親也支持黨部推出的人選。不過她並不是沒有意願，如果假設沒有人參選，她會挺身而出，當仁不讓，絕對不懼戰。她覺得國民黨戰隊要擴大，讓更多人來為雲林做事，這樣對雲林才是更好的。