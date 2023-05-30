Alex Katouzian表示，AI已經呈現混合式的型態，在雲端資料中心，邊緣雲端，以及終端邊緣AI都要能運行。高通也會在今年釋出對於未來AI的藍圖，混合式AI將更有利於成本、能源、效能彈性、資安和個人化。

談到深層AI部分，高通資深副總裁暨行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian表示，高通在這方面有很長足的投資，領先業界，假設未來有更多的應用出現，類似文字轉到影音，或是轉到其他內容深層，相信要有基礎建設支撐才行，而高通在這方面將可以持續領先。高通會持續生態系夥伴努力，相信在這方面可以帶來更多創新，可以讓更多用戶受惠。

高通指出，運用自家AI處理器的PC聯網裝置效能是CPU和GPU的3~5倍數。高通也在COMPUTEX將供應鏈全揭露，PC平台將宏碁(2353)、華碩(2357)、小米等8家OEM，台廠供應鏈包括組裝廠仁寶(2324)、廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)，面板廠友達(2409)、IC設計則有奇景光電、瑞昱(2379)、譜瑞-KY(4966)、威鋒電子(6756)、聯陽(3014)、新唐(4919)等入列。

高通資深副總裁暨運算及遊戲部門總經理Kedar Kondap指出，當今科技已經成為生活的基礎，民眾每天6.5個小時使用科技相關應用，2.8個小時在PC聯網，因此，高通致力於在行動裝置和PC間的聯網體驗中做連結。

高通資深副總裁暨行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian，以及高通資深副總裁暨運算及遊戲部門總經理Kedar Kondap，在COMPUTEX 2023發表主題演講，並以「智慧運算全新時代」為題。