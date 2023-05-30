因應法規規定董事長兼執行長需增選獨董1名，帆宣今日股東會增選1席獨董，由台塑勝高科技公司顧問、華景電獨董趙榮祥當選，任期至2025年5月26日。在增選後，帆宣董事會席次增至10席，包括董事長高新明、總經理林育業在內共6席董事，以及4席獨董。

帆宣2022年合併營收503.66億元、年增達46.17％，營業利益28.66億元、年增達74.44％，歸屬母公司稅後淨利22.1億元、年增達42.86％，每股盈餘（EPS）11.34元，全數改寫新高。毛利率10.69％、營益率5.69％優於前年10.51％、4.77％，營益率創近18年高點。

帆宣表示，集團以代理銷售、工程設計、系統應用及研發製造四大事業群為核心，去年受惠半導體景氣持續加溫，以及相關產業景氣推升助益，各產業客戶訂單需求上升，使集團去年合併營收及獲利狀況均優於預期目標。

帆宣2023年首季合併營收138.85億元，季減5.1％、年增達43.63％，創同期新高、歷史第三高。毛利率9.21％、營益率4.37％雖雙探近5季低，但在業外轉盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利4.55億元，雖季減13.43％、仍年增達23.63％，亦創同期新高，每股盈餘2.33元。

展望2023年，在總體經濟及半導體產業景氣預期放緩下，帆宣預估今年營運績效將力求維持穩定或小幅成長，並更致力專案經營及採購管理，以成本及費用控制來提升產業競爭力，未來將持續以穩定成長及獲利為營運目標，進而創造最大股東權益。