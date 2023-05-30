英國零售協會(BRC)指出，英國超市和連鎖零售商店的價格在五月上漲了9.0%，漲幅高於四月的8.8%。

其中根據BRC所衡量的，食品價格的通膨則從四月的15.7%放緩到15.4%。

BRC執行長Helen Dickinson說，儘管五月整體商店價格通膨有稍微增加，但食品價格的放緩增加，家戶對此表示歡迎。食品通膨放慢的主要原因是能源和大宗商品價格開始下降，導致奶油、牛奶、水果、魚等主要食品價格下降。

在資料公布之前，上周公布的英國官方數據顯示，CPI通膨在四月放緩，從10.1%降至8.7%。今年稍早官方的食品通膨升至1977年來最高水準，四月僅從19.2%略降至19.1%。

Dickinson說：「雖然有理由相信食品通膨可能正在見頂，但最重要的是，政府不應該讓零售商承擔更多成本，並進一步推高商品價格，從而阻礙這一早期的進步」。「最大的風險來自各項政策，例如即將實施的邊境檢查和包裝回收費用的改革」。