展望2023年，樺漢以目前在手訂單持續創歷史新高來看，在庫存天數降至90天下，不僅訂單能見度長達2024年第一季，且整體接單/出貨比值(B/B Ratio)保持在1.1左右，尤其在「軟體+軟硬方案訂閱式服務」之訂單需求更為暢旺，由於「軟體+軟硬方案訂閱式服務」的毛利率區間逾35%以上，樺漢有機隨著主要客戶的訂單需求持續增溫，堆疊「AI+軟體+軟硬方案訂閱式服務」營收比重自2022年全年的7%進一步遞出高成長態勢，亦助力集團今年本業整體毛利率與獲利表現繳出更為驚豔的成績單，持續創造所有股東利益的最大化表現。

樺漢董事長朱復銓表示，2023年因國際政治局勢變化、全球通貨膨脹、能源成本上漲等負面因子干擾下，對各產業企業營運表現依然帶來挑戰，然樺漢集團近年來致力落實多元多角經營、供應鏈多鏈的全球布局、優化營運表現等重要策略執行，具體成果展現在2023年第一季經營績效上，遞出單季營業收入、歸屬於母公司稅後純益、每股盈餘、在手訂單金額皆創歷年同期新高的優異佳績，並於股東會中表示今年全年營收與獲利強勁，充分展現樺漢集團IPC3.0高度企業韌性。

樺漢2022年全年每股盈餘(EPS)為32.6元，樺漢考量公司整體財務體質健全且資本公積充沛，通過配發每股15元現金股利，配發率近五成，並創上市以來每股配息最高，保留現金做未來營運持續擴張之用，依5月29日收盤價格281元計算，現金殖利率5.34%。

此次股東會亦依公司章程規定，補選獨立董事一席，新當選獨立董事為杜黃旭先生，新任獨立董事之任期以補足原任期為限，自2023年5月30日至2025年6月22日。

根據全球AI人工智慧相關市場發展趨勢預測，全球AI人工智慧市場規模至2030年將達美金15.7兆元，且AI產業的發展也逐步收斂出「ML(Machine Learning)自動化服務」、「邊緣運算(Edge AI)」、「邊緣伺服器(AI Server)」三大主要方向，將有利於樺漢集團良好的業務開拓空間。

樺漢集團是全球領先物聯網及嵌入式計算技術(ECT)方案商，一條龍涵蓋完整AI Hardware硬體系列產品(GPU/APU/TPU系列主板、KBOX/VBOX系列主機)、AI Software應用軟體方案(Susietec/OP predict、Vhub AI/EMS AI/Open AI)、AI Services雲平台與服務(GCP+Azure+AWS混合雲)，且聚焦AI人工智慧、ML機器學習和DL深度學習發展，不僅整合了國際知名Google大廠之邊緣TPU(Tensor處理加速晶片)模組，也可以彈性客製化設計製造工業規格的相關設備產品，其硬體溫度可適用於攝氏零下40度至高溫85度的惡劣環境中使用，樺漢所建立的AI人工智慧解決方案平台，其為ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)開放性混合雲解決方案，目前已應用於智慧建築、自動駕駛、智慧醫療、智慧交通、智慧倉儲、智慧工廠等領域中，隨著客戶穩健的訂單需求暢旺，持續奠定公司營運規模放大，創造未來訂單良好的能見度，未來營運添柴火。