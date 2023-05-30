台中一名顏姓男子與前女友小蘭（化名）不和平分手後，竟找到小蘭的前任男友周姓男子，向對方索要小蘭過去的自拍裸照，到手後又傳送給小蘭的友人及高中老師，小蘭發現後報警怒告；法官依犯洩漏利用電腦相關設備持有他人之秘密罪，判處顏男有期徒刑3月，得易科罰金。

據判決書指出，2018年12月前某日，周男向當時仍未滿18歲之女友小蘭（化名）表示，因雙方為遠距離交往，想要小蘭傳送裸照供其觀覽，小蘭受其引誘，自拍並傳送裸露胸部及穿著運動內衣之2張裸照給周男，但2人分手後，周男未依約刪除照片。

去年4月底，周男與小蘭當時剛分手的前男友顏男聊天時，談及顏男與小蘭有分手糾紛，顏男並向周男索討小蘭裸照，沒想到周男竟照做；同年5月間，顏男使用IG傳送小蘭裸照給其友人及高中老師，經友人告知裸照遭散布，小蘭報警處理。

顏男到案後，嚴詞否認知悉小蘭拍攝裸照時仍未滿18歲，稱與其交往時，她年齡約為21歲，「我不知道散布的裸照是她於未滿18歲前所拍攝」。

法官審酌顏男已屬智識成熟之成年人，卻未能妥善處理分手問題，所為實屬不該；考量其坦認犯行，但迄今未與小蘭達成和（調）解，或取得其諒解犯後態度，依犯洩漏利用電腦相關設備持有他人之秘密罪，判處顏男有期徒刑3月，得易科罰金。

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