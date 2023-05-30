法人估，可成第二季營收會比首季有50%以上的成長，下半年較平緩，但也不會向下掉。

據了解，可成目前NB相關營收占比約95%，其他如車用和AR/VR等占比約5%。但市調機構估，全體市場今年仍將有一成的衰退。

洪水樹表示，由於可成進入車用的時間較慢，初期對營收貢獻較少，但電動車讓新進業者有較多的機會。

至於少數外資股東認為可成家族成分較重，洪水樹表示，目前可成4席董事3席獨董，投資人應該看結果，有些董事會的陣容堅強也不見得做出好的成績。可成創業的3個家族成員，都以回饋的心情在服務。家族型的公司，應該看經營階層有沒有把事情做對，是否有對不起股東，之前可成也曾有一年稅前利益在400億以上。

洪水樹今天對於部分外資股東不實的指控相當不滿，他表示，很多資料在公開資訊都有，專業投資人應該都看得懂，但卻故意扭曲做不實的批評，看得懂財報的人不可以這樣隨便說。經營者對公司有責任，不能輕易開一個門讓人進來。

洪水樹表示，可成有5萬多的股東，若有心人士利用媒體搧動投資人，主管機關應該去查一查。