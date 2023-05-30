● 科索沃北部塞族選舉抗爭埋火種

德國之聲（DW）報導，北約維和部隊29日在科索沃北部與示威群眾衝突，在科索沃屬少數族裔的塞爾維亞人因不滿阿爾巴尼亞裔人員於塞族為主的地區就任鄉鎮市長而展開抗爭；此前塞族社群杯葛選舉致鄉鎮市長難產。

動亂得回溯至4月的地方選舉，當時塞族為抗議科索沃中央當局的政策決定杯葛，使得在塞族人口為主的鄉鎮市投票率僅3.5%，但阿爾巴尼亞裔的鄉鎮市長候選人形同自動當選。

科索沃政府選擇派出大批警力戒護當選者到塞族為主的鄉鎮市就職，引發更大反彈。幾名鄉鎮市長由鎮暴警察隨行戒護上任，示威者投擲石塊，警察回敬水柱與催淚瓦斯，之後示威者與阻止進入官方建築物的科索沃警方對峙。

此外塞爾維亞裔人員在去年的抗爭時已退出科索沃國家警隊，代表警隊目前全為阿爾巴尼亞裔人員，讓事態更敏感。塞爾維亞26日為因應科索沃北部的騷亂已提高軍隊戰備，並增兵科索沃邊界。

北約維和部隊被派來阻止示威群眾和科索沃警方間醞釀的緊張局勢，這次在距科索沃首府普里斯汀納（Pristina）約45公里、人口主要為塞族的茲韋錢鎮（Zvecan）與示威群眾衝突。

有報導稱受傷的維和部隊人員超過25人，塞語新聞台Kossev則引述衛生官員稱，當地一間塞族人的醫院收治50多名傷者，一人槍傷嚴重。

● 2008年科索沃獨立 與塞爾維亞種族糾葛未解

科索沃超過9成人口是阿爾巴尼亞裔，但北部則以5萬塞爾維亞裔為主。科索沃2008年宣布獨立，但北鄰的塞爾維亞仍視科索沃為自治省。雙方近年雖在歐盟斡旋的關係正常化談判期間接觸，但進展有限。

科索沃北部的塞裔人口不接受歷經近10年戰事後2008年脫離塞國獨立，仍認塞爾維亞是祖國。塞爾維亞與科索沃今年3月時在一份美國和歐盟支持的計畫口頭達成協議，賦予科索沃北部塞爾維亞族更多自治權來緩解緊張局勢，但讓科索沃政府保有最終權力。

● 科索沃罕見遭西方譴責

科索沃當局這次的舉措罕見遭主要盟友美國及西方盟邦的強力譴責。美、英、法、德、義都要求科索沃當局即刻讓步以降溫情勢，與當地歐盟代表團及北約維和部隊密切合作，同時關切塞爾維亞在邊界提高戰備，呼籲各方保持最大克制，避免言語挑釁。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）28日敦促塞爾維亞與科索沃雙方對話接觸。

● 塞爾維亞國內因槍擊爆發反政府示威潮

塞爾維亞因接連發生兩起槍擊案造成18死、其中一半是兒童後，總統武契奇遭遇任內空前反政府示威。反對派指責武契奇主政期間埋下分裂種子，間接導致5月3日和4日的大規模槍擊。

但支持者26日響應武契奇的號召上街相挺，來自塞爾維亞各地甚至不乏從科索沃、波士尼亞回來的支持者身穿有武契奇肖像的T恤，湧入首都貝爾格勒大街。

武契奇隨後在27日的黨代表大會宣布卸下執政黨「塞爾維亞進步黨」（SNS）黨魁一職，但繼續擔任總統。黨代表大會接受他辭去黨務，並按他的規劃指派國防部長佛契維奇（Milos Vucevic）接任黨魁。

武契奇在26日支持者發動的集會上表示，要凝聚一個團結全國所有愛國力量的運動；他可能訴求9月舉行新的國會選舉，但反對派料將阻撓。（譯者：陳亦偉）