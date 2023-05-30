資深作曲人李坤城今年4月大腸癌病逝，怎料在他離世一個多月後，兒子李卓軒經常透過父親臉書，接連指控林靖恩爭產、不處理房貸，甚至不出席海葬等行徑，李卓軒表示，目前已對林靖恩提告，此外，也透露父親生前親口所說的遺願。

根據《三立新聞網》報導，李卓軒表示，全家人都是在那間房子生活，而林靖恩是最後時間才在這居住，若全部被拿走，自己覺得蠻不公平的，目前他也已經對林靖恩提告偽造文書，認為父親生前所說的話不應由她轉述，如今會決定進入司法程序，就是不想隔空說話。

然而，被問及要不要將房子買回，他坦言，自己基本上已經完全放棄這間房子了，也透露由於父親沒存款，當初這間房子是以弟弟的車禍賠償金當作頭期款所買下的，接著，他表示，為讓父親更有居住空間，自己已買了兩間預售屋給父親，只是還來不及蓋完父親就走到盡頭了，而他也曾和父親說過很可惜，對此，李坤城則透露比較希望可以抱孫子。

最後，李卓軒提到，在父親躺在病床上時，雖因工作因素無法時時刻刻陪伴在身邊，但只要有空就會前去照顧，而父親見狀後曾向他說過，要自己專心在事業上，其他部分有姑姑與林靖恩，至於醫藥費也都是由他支付，因為父親沒有商業保險，都是靠健保，因此自己能出的部分就會盡力去負擔。