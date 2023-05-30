美元主導時代是否生變備受關注，已有越來越多的國家開始使用人民幣結算大宗商品交易，但根據《商業內幕》（Business Insider）分析，有3大理由連大陸也不希望人民幣取代美元，成為全球主要儲備貨幣。

一、北京不願意自由化貨幣

倫敦諮詢公司TS Lombard首席大陸經濟學家格林（Rory Green）表示，雖然大陸似乎熱衷顛覆美國的全球主導地位，但它只願意按照自己的條件進行。格林強調，在過去十年，大陸人民銀行在不破壞金融安全前提下，一直謹慎促進人民幣的使用，現在不太可能打破這種原則。

格林表示，大陸透過資本管制來維持匯率，亦即控制進出大陸的外國金流，由於這些控制，北京永遠不可能完全開放其活期帳戶，但仍可以追求人民幣國際化。他認為北京不會推動人民幣成為具主導地位的全球儲備貨幣，反而是追求對貿易國家的貨幣影響力，其可能專注於打破美元在世界部分地區的主導地位。

二、大陸不願也無法承受像美國那樣的持續赤字

報導提到，美元作為儲備貨幣的地位和影響力是有代價的，即美國的經常帳赤字，這是因為全球對美元的需求多於美國對進口的需求，進口也是以美元支付，因此，美國需要應對越來越大的赤字，以維持其儲備貨幣地位。

路透資深市場分析師John Kemp表示，美國的預算與經常帳赤字較其他多數國家龐大，僅因是世界主要儲備貨幣的發行國。大陸經濟學家格林則說，雖然目前大陸是世界第二大經濟體，但其無法承受像美國那樣的持續赤字，除非進行重大的結構性改革，否則大陸在政治上不願意，在經濟上也無法維持經常帳赤字。

三、大陸面臨許多地緣政治風險

人民幣使用率仍不高，即使是歐元的地位也高於人民幣。統計數據顯示，4月透過環球銀行金融電信協會（SWIFT）進行的所有全球支付當中，有43%是美元支付，32%是歐元支付，只有 2.3%的SWIFT 交易以人民幣進行。

國際貨幣基金（IMF）數據亦顯示，2022年第4季全球外匯儲備中，美元占比54%最高、歐元20%，人民幣僅2.5%。