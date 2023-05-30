立法院日前三讀修正《公職人員選舉罷免法》，新增了排黑條款，曾觸犯洗錢、槍、毒且經有罪判決確定者，不得登記成為候選人。有政論節目日前針對此事討論，民進黨新北市議員陳乃瑜酸國民黨投下反對票，結果被其他來賓打臉，國民黨立委洪孟楷更當面嗆「在節目上要負責任講話，不要學側翼講話，側翼做的東西是錯的，請不要拿來在節目上使用」。

洪孟楷今（30）日在臉書表示，「排黑條款」三讀通過後，網路上馬上流傳惡意不實梗圖，稱國民黨投反對票，連日前《TVBS戰情室》討論到此事時，陳乃瑜也大讚民進黨有GUTS，並稱她在第一線常常要面對黑金槍毒等盤根錯節的地方勢力，有這樣的排黑條款會讓自己或是同場來賓、民眾黨台北市議員黃瀞瑩這樣的素人有更多參政的機會，接著酸「但是誰是反對呢？就是國民黨朋友投下反對票」。

此言讓洪孟楷無法接受，馬上打斷對方發言，指出國民黨認為民進黨的版本是在打假球，因此針對排黑條款提出了更重的版本，「國民黨的版本更重，是民進黨反對國民黨更重的版本！」

洪孟楷接著說，目前通過的排黑條款，其實處在相當高的道德標準，但若以相同標準來檢視，那酒駕的人是否應該被禁止參選黨職或公職，並當場嗆「真的不要似是而非，尤其在節目上要負責任講話，不要學側翼講話，側翼做的東西是錯的，請不要拿來在節目上使用」。

黃瀞瑩則附和洪孟楷的說法，認為排黑提款到底應該納入哪些人不能再參與政治，是一件很重要的事情，「就像剛剛洪委員講的一樣，酒駕算不算？或是其他等等的算不算？」她並酸，民進黨主席賴清德過去提的排黑，已經在立法院通過了，那民進黨內的部分賴是否也應該要處理了，「黨內的部分也應該要做，該處理的還是要處理，網軍的部分也要處理吧。」