《遠見》雜誌公布2023縣市首長施政滿意度調查，南投縣長許淑華初任第1年施政滿意度高達64.2％，榮登新人王，表現最亮眼。許淑華說，感謝鄉親支持，她一定會做好縣政工作，繼續為縣民努力，這次民調顯示，縣民對環保滿意度最低，反映最急迫要處理的是垃圾問題，將持續改善，盼任內將堆置的24萬噸垃圾降至10萬噸以下為目標。

南投縣在《遠見》公布的施政滿意度調查中，南投縣長許淑華滿意度為64.2％、不滿意度12.6％，施政分數70.8分，評比4顆星，其滿意度及施政分數都是去年底上任的新任的8名首長（不含回任）中，榮獲「新人王」。

不過，南投縣在教育、警政治安、道路與交通、觀光休閒、經濟與就業、醫療與衛生等項目多落在中段或中後段班，其中環保項目滿意度59.6％則是全國最低，更是全國唯一不及格縣市。

南投縣長許淑華的施政分數70.8分，評比4顆星，其中環保項目滿意度59.6％則是全國最低。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華表示，有關《遠見》對各縣市首長施政滿意度調查，南投縣的表現算是不錯的，她要特別感謝縣民的支持；但這次民調也顯示，縣民對環保滿意度最低，反映南投最急迫需要處理的垃圾問題，有關垃圾去化處理，除了請其他縣市幫忙，也有民間業者協助，希望任內將堆置的24萬噸垃圾降至10萬噸以下為目標。

「垃圾牽涉衛生和美觀問題，民眾的感受也最直接。」許淑華說，南投縣議會縣政總質詢期間，很多議員針對垃圾問題提出建言議，垃圾不論是製成燃料棒、堆置、打包等，縣府將積極和地方溝通，找尋合適地點，做好垃圾處理；感謝《遠見》的調查，給了縣政很多的提醒，縣府將持續努力做好縣政的工作，朝觀光大縣、宜居城市發展。