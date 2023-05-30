耗資1億元的宜蘭縣冬山鄉公有零售市場重建工程今（30日）動土。（冬山鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

原有冬山市場使用逾40年，考量結構安全及市場現況已不符現今社區使用需求，原地拆除重建。（冬山鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

冬山鄉公有零售市場重建工程規畫為3層樓建築物，總樓地板面積約1581.83平方公尺，約478坪。（冬山鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

耗資1億元的宜蘭縣冬山鄉公有零售市場重建工程今（30日）動土，原有冬山市場使用逾40年，考量結構安全及市場現況已不符現今社區使用需求，原地拆除重建，此工程規畫為3層樓建築物，預計2025年完工，2026年開始營運，期望帶動周邊商圈經濟發展。

冬山市場使用逾40年，建築物耐震能力不足有結構安全之虞，且市場長久以來肩負著供應鄉民日常生活所需各種物資，也提供觀光旅遊資訊與能量，為重要採買及觀光核心地區。其中，市場內2樓的「春不老驛站牛肉麵」及1樓的「飛魚食染」，皆是在地人與遊客爭相品嘗的隱藏版美食，只可惜短時間內吃不到。

鄉公所考量結構安全及市場現況已不符現今社區使用需求，為讓市場周邊環境得到全面改善，營造友善安全採買環境，積極爭取經濟部「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫」補助經費，獲得中央補助8026萬元及公所自籌款1974萬元，總經費為1億元。

此公有零售市場重建工程規畫為3層樓建築物，總樓地板面積約1581.83平方公尺，約478坪，預計2025年上半年完工，於2026年開始營運，攤鋪位規畫總計10攤9鋪，1樓販賣生食，2樓及3樓為熟食區，因重建工程位於冬山村，交通便利，期望帶動周邊商圈經濟發展。

林峻輔表示，公有零售市場重建是冬山鄉的重要基礎設施，期待未來市場能為在地居民及「宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫」帶來的旅客提供更好的服務，帶動冬山老街周邊觀光發展，吸引更多遊客造訪，讓市場成為地方特色之一。