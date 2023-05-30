新竹縣新豐鄉松林國小學生爆增，縣府計畫以換地方式，取得學校旁潤泰全球公司900土地增建校舍，縣議員何智達質疑是「鑽石換石頭」，縣府將損失2億餘元，認應與新豐鄉公所協商使用學校附近的機五用地。

縣長楊文科表示，松林國小增建校舍換地案是2年前提出的計畫，考慮土地是否與學校相連，讓學生上學方便，不是設分校，土地交換是按當時的地價，經財審委員會審定並經鑑價，是很審慎的決定金額，沒有圖利他人。

楊文科說，新豐鄉公所是之後取得軍方營區機五土地，經幾次協調公所另有他用，無法提供給縣府做為擴校用地，經過這些評估後決定換地，過程中都做到合情合理合法。

潤泰898.88坪土地，位在松林國小操場西側，與學校僅一牆之隔，縣府預計交換在明新科大旁843.36坪縣有地，潤泰同意土地交換負責約2500萬元土地增值稅，約要再補2000多萬元的差價，目前松林換地案由內政部審議中。

何智達指縣府土地1坪市價45萬元，總值4億500萬元，而潤泰像「閃電」形的土地每坪不到20萬元，換地將讓縣府損失2億餘元，他覺得不合理，要求與新豐鄉公所取得的土地做兩案併行，教育局執意要與潤泰換地有很大問題？

何智達說，縣府編2.9億要擴建松林國小擴建校舍，若把該處縣有地標售有4億餘元，除了蓋校舍外，還有1億餘元能給新豐鄉公所，不足再用第二預備金，只要局處合作也不慢。

何智達並以潤泰土地是在民宅後方，興建校舍缺乏美學，並會造成縣府財產損失，他一定反對到底！

教育局長楊郡慈表示，松林國小增建校舍是2個方案同步進行評估處理，新豐鄉公所取得軍方的機五用地要變為學校用地，評估從都市計畫變更到興建至少要5年以上，要無償取得機五用地，不符新豐鄉公所期待，仍持續與鄉公所針對目前規畫進行討論。