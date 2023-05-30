奇幻小說《SHANGHAI IMMORTAL》發表會晚宴，將於5月31日舉行。(Cheng Tsai Wei提供)

A.Y.Chao (余安利）的台灣新書發表會將在7月21日晚上8點到9點在信義誠品書店3F典藏敦南專區舉辦。(Cheng Tsai Wei提供)

出生於加拿大的余安利，成長於美國落磯山脈下的卡加利（Calgary) ，她在幼年時期受到外公影響，喜愛閲讀及寫作，求學期間更受到母親的鼓勵式教育的鼓舞，使得她培養出樂觀且勇敢獨立的人格特質，因此她以母姓取名筆名A.Y. Chao，推出全新創作奇幻小說《SHANGHAI IMMORTAL》，作品並將在6月1日全球同步上架。

余安利表示，多元文化的語文及藝術對她有著魔力般的吸引力，所以高中畢業後，即獨自赴法國巴黎，沉醉在歐洲藝術文化裏，在法國大學畢業後，前往北京大學學習１年，之後就讀瑞典斯德哥爾摩大學法學院研究所，畢業後任職英國倫敦的Simmons ＆ Simmons Law Firm。2012年因先生的律師事務所調職香港，辭去工作移居香港，2013年寶寶誕生後觸發寫作的想法。

余安利提到，閲讀是她從不丟棄的習慣，寫作則是新的嘗試。於是，開始線上的寫作課程學習，4年之後又搬回倫敦，開始參加許多國際性的寫作比賽，希望有市場上知名經紀公司的青睞，然而新冠疫情讓一切都暫停了腳步，經過一段蟄伏期後，投入創作奇幻小說《SHANGHAI IMMORTAL》，並在「加拿大國家藝術學術院的奇幻小說比賽」獲得首獎，之後Hachette UK 成為作者的出版商，由Jamie Cowen 擔任經紀人代理一切事宜，2023年6月1日奇幻小說《SHANGHAI IMMORTAL》將於全球同步上架。

對於生活，余安利分享，回顧18歲至今的人生經歷，住過加拿大、台北、香港、北京、巴黎、斯德哥爾摩，目前定居的倫敦，每一個城市都有它獨特的文化氣息，這種特殊又神秘的感覺讓她樂此不疲。現在最讓她開心的是，自己以A.Y.Chao的身分推出新書《SHANGHAI IMMORTAL》即將於2023年6月1日在加拿大、美國、歐洲、澳洲同時上架，她衷心希望台灣喜歡奇幻小說的讀者們，能與她一起分享推出新作的喜悅。