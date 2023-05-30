高血脂對健康傷害極大，不少人會以天然食物來降低膽固醇，醫師表示，已有5種食物被認證可降低膽固醇，其中，紅麴降膽固醇的機轉與藥物相同，因此民眾服用紅麴萃取物時，切記勿同時服用降膽固醇藥物，以免劑量加倍，引發副作用，例如肌肉酸痛、導致肝腎損傷。

營養功能醫學家、醫師劉博仁在《下班經濟學》表示，人體的膽固醇分為低密度脂蛋白（即低密度膽固醇，LDL），與高密度脂蛋白（即高密度膽固醇，HDL），前者傷害心血管功能，後者則保護心血管健康。

他表示，目前經認證可降低膽固醇的食物，有大蒜、紅麴、洋蔥、燕麥、酪梨5種。其中，紅麴降膽固醇的機轉是因內含Monacolin，作用與降膽固醇藥物Statin近似，可抑制肝臟形成膽固醇的酵素，進而減少膽固醇的生成，所以許多中醫學、保健食品使用紅麴來降低膽固醇。

他並表示，也因紅麴降低膽固醇的機制與降血脂藥物類似，若民眾已服用降膽固醇藥物，不得再自行補充紅麴萃取物，因此舉會使劑量加倍，恐引發肌肉酸痛等副作用，甚至傷害肝、腎功能。

他並強調，想以上述5種食物降低膽固醇的人，在此過程中，一定要密切監測血脂的變化，一旦發現無效，務必要配合醫師指示，使用藥物控制血脂，以免引發致命的心血管疾病。