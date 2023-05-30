新竹縣長楊文科29日與湖口反生命園區自救會主要成員開溝通說明會，對自救會提出撤案問題，強調「沒有什麼案可以撤！」縣議員何智達30日質詢指縣府6月5日要和自救會舉辦座談會，是否有撤案可能？民政處長賴江海表示，座談會是傾聽民意，無所謂撤案不撤案的問題！

何智達質疑生命園區選址在大圓山陣地，民政處到底有沒有實際探勘，了解地形地貌？生命園區的計畫內容在哪？如果選址不當就不是好計畫，並再追問是否有撤案可能？

賴江海說，2019年提出7處生命園區地點做勘察，經過各部門和專家審慎研究，選定軍方撥用的大圓山陣地，目前還沒做到興辦事業計畫，無所謂撤案不撤案。

縣議員何智達指他認同自救會，大圓山陣地不應蓋生命園區。（羅浚濱新竹傳真）

何智達指大圓山陣地是「都市之肺」內有1棵被稱作「浩克」的木麻黃，要3人才能合抱，樹齡估計超過150年，另有1棵也是要2人合抱，樹齡也有百年，陣地相關設施也有保存價值，他認同自救會的觀點，認不適合蓋生命園區。

何智達認為新竹縣可學習台東保留「金城武樹」，把大圓山陣地老樹發展觀光，說不定能創造縣民更多就業機會，比蓋殯儀館、火葬場還好。

賴江海表示，當初軍方撥用大圓山陣地，就是做生命園區使用，無法變更做其他用途，區內的老樹未來可規畫做保留。

何智達並以去年選舉前，競選湖口鄉長的吳淑君在臉書貼與縣長楊文科的合照，稱楊縣長同意生命園區「中止計畫」，這對選舉結果會有影響，若是真的楊文科就要信守承諾，也牽涉政治誠信問題，要撤案就撤案！

楊文科表示，他並沒有看過相關報導，當時他和吳淑君是有談過生命園區的問題，他是在傾聽民意。