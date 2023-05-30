生活中難免會遇到不順心的事情，塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享12生肖在夏季（5到7月）逢凶化吉的秘訣，其中生肖羊、猴、狗近期容易破財，不可借他人錢或作保 ，投資切勿合夥，以免是惹禍上身。

▍生肖鼠

生肖鼠在夏季需用笑容去面對對手、小人和債務人，這時生氣已於事無補，如果時常保持著微笑，每天都將迎來正能量和好心情，已經發生的事，應該要積極正向的去面對，不要做無謂的掙扎，一次次的失敗都是邁向成功的一小步。

▍生肖牛

生肖牛在夏季別輕易答應任何人的追求，因為近期容易遇到爛桃花。但如果是生肖牛主動追求心儀的對象，那成功脫單機率將會非常高。

▍生肖虎

生肖虎在夏季別挑戰幸運女神的底線，僥倖之人將走在滿是荊棘的道路上。近期奉勸安分守己、照規矩行事，不能有僥倖丶糊里糊塗的思想和行動。

▍生肖兔

生肖兔在夏季需保持著正能量，切忌悲觀，否則無法心想事成。一旦保持正向丶樂觀，所有一切將會平順安穩地度過，如果總是過度擔心各項大小事，所有事情的結局就會是想好的不靈、壞的靈。

▍生肖龍

生肖龍在夏季需要安穩的過好每一天，別一心只想著發大財丶賺大錢，因為近期很容易給自己找事做，卻捲入不必要的麻煩之中，讓別人來錯怪。

▍生肖蛇

生肖蛇在夏季不可在感情或婚姻中隱藏任何秘密，因為半年之內都會曝光，越是想隱藏的秘密，就越容易讓人看出破綻，伴侶間最重要且最基本的就是信任，心中一旦有秘密，就像水杯上微小的裂痕，時間一久總是會滲漏，容易變成一顆不定時炸彈。

▍生肖馬

生肖馬在夏季這不可拒絕和家人團聚的時刻，因為緣份不等待丶時光不停留。家人將會是強而有力的後盾，讓他們感到相當放鬆，這時便會發現朋友可以給予的是陪伴，而家人給予的則是一種踏實的安全感。

▍生肖羊

生肖羊在夏季容易破財，借錢需三思，因為將無力償還更多的債務。近期在用錢上務必注意，可能會有被偷丶被騙等問題出現，或在有計劃的投資理財上遇到變數，但是再怎麼樣都得咬緊牙根，一點一點慢慢償還。

▍生肖猴

生肖猴在夏季少去人多的地方，並且拒絕所有朋友的合作投資邀請，無論是在待人處事還是金錢合夥投資，都需格外謹慎，事前多一些對計劃發展的審視工作，以免最後的結果與當初的構想，差得非常多。

▍生肖雞

生肖雞在夏季不可一直沉溺在憂鬱情緒中，需小心悶出病來，要好好的調適自己，別總是委屈都往肚子裡吞，有空可找好朋友聊天紓壓。

▍生肖狗

生肖狗在夏季有冤親債主出現，不要過於相信身邊的親朋好友，尤其不能借錢、作保。近期如果有人向你借錢，建議果斷拒絕，因為這時候借錢給別人絕對不會有好事，除非有去無回也無所謂。

▍生肖豬

生肖豬在夏季要減少遠行出遊，以防樂極生悲。近期如出差、旅行需注意交通方面安全等問題。另外，需保持良好的個人衛生習慣，就可避免不必要的麻煩事。