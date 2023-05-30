談到聯發科與輝達在車用的聯手，高通資深副總裁暨行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian幽默破題表示，「很喜歡他的外套」，他也肯定黃仁勳昨日在Computax的演講內容很棒，Alex Katouzian表示，AI很重要，延伸到生活各個層面，會影響到各個產業、市場，以及提供相關能力，讓人生更加美好。

回歸專業領域，高通對於自家車用領域仍舊相當自豪，Alex Katouzian認為，現在很多車廠都是和高通在合作，包括儀錶板等，而自動駕駛等都慢慢漸趨成熟，同時，也有OEM廠在用高通的系統解決方案，有信心高通車用領域遠超過所有競爭對手，且會持續在這部分耕耘，並投資在車用產品，強化和車廠、ISV(Independent Software Vendor)等合作，提升車用市場的使用率，高通在車用領域絕對是佔有重要地位。