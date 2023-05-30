國民黨總統選人、新北市長侯友宜日前獲得媒體評選為五星市長，成功達成四連霸紀錄，外界認為有助於拉高2024總統大選聲量，對此侯友宜今(30)日表示，對於市政都是全力以赴、永不停歇，往後也會跟新北市民一起努力。

侯友宜表示，這一次獲選為「五星市長」，在環保、消防以及經濟方面都在六都都拿到最好的成績，當然還有一些地方也希望我們不斷的更精進，自己會跟新北市民在很多工作方面上，一起共同努力。

另外侯友宜繼本月26日到淡江大學發表主題演講後，6月8日再規畫前往政治大學參加學生座談，外界認為是為搶攻青年漂；侯友宜則說，6月8當天我會針對很多青年朋友，尤其對於大學朋友所提出來的議題，會逐一來做回應。

他透露，後續不只會到大學舉辦座談會，也會辦理多場針對青年朋友的議題交流活動，目前青年族群所面臨的議題非常的多，挑戰非常的大，身為總統參選人，有責任跟青年朋友溝通並提出具體內容跟建議，期待青年朋友看我們未來會怎麼樣做，讓青年朋友能在這塊土地安居樂業。