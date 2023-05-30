韓戰期間，北韓士兵包圍美軍，美國第9步兵團18歲一等兵史托瑞擔心自身傷勢恐拖累同袍撤退，毅然選擇斷後並陣亡，近73年後，他的遺骸終能返家，長眠故鄉。

美聯社報導，1950年9月1日，史托瑞（Luther Herschel Story）在戰場上奮力殺敵，掩護同袍撤退，被授予美軍最高榮譽的「榮譽勳章」，英勇形象永留後世心中。距其故鄉喬治亞州阿梅里克斯（Americus）車程1小時的國家步兵博物館（National Infantry Museum）現正展出他的肖像與榮譽勳章。

選擇殺敵斷後的史托瑞再也沒有活著出現，而他的安息之地長期以來一直是個謎。

史托瑞的外甥女韋德（Judy Wade）。（圖／美聯社）

史托瑞的外甥女韋德（Judy Wade）說：「在我家族裡，我們一直認為永遠都找不到他的遺骨了。」

然而，事情在今年4月出現轉機，美軍透露，實驗室比對結果顯示，韋德與她已故母親的DNA與1950年10月發現的一名身分不明美國士兵遺骸相吻合，確認該名陣亡將士就是史托瑞，隨即通知韋德這項消息。近73年後，史托瑞終能魂歸故土。

在史托瑞陣亡4年後才出生的韋德說：「我不用再擔心他了。很高興他終於回家了。」

韋德透露她從母親口中得知，這個素未謀面的舅舅每天三餐都要吃番薯，而他在1948年年僅16歲時便已入伍服役。

史托瑞在1950年夏天隨美國陸軍第9步兵團第1營A連，部署到朝鮮半島準備參與作戰，同年9月1日，北韓出動3個師的兵力在洛東江附近村莊攻擊並包圍美軍，史托瑞操作機槍掃射渡河的敵軍，造成約100人死傷。

當連長下令撤退時，史托瑞衝上一條馬路，朝一輛載有北韓軍隊和彈藥的運兵車投擲手榴彈。儘管受了傷，他仍繼續戰鬥。

史托瑞擔心自己受了傷，會影響到同袍撤退速度，因而拒絕撤退到下一個據點，當戰友最後一次看到史托瑞時，他仍在使用各種手邊能取得的武器拒敵。從此再也沒人見過他，軍方推定當年只有18歲的史托瑞已經陣亡。

在這場戰役1個多月後，美軍在史托瑞最後出現的地方找到一具遺體，和其他身分不明的官兵一起下葬在夏威夷太平洋國家紀念公墓。1951年，史托瑞的父親代替他領取榮譽勳章。

史托瑞的棺木已經回到喬治亞州，由警車閃燈開路送行，並於5月29日陣亡將士紀念日以軍禮安葬在安德森維爾國家公墓（Andersonville National Cemetery），車隊上路時，街道兩旁站滿民眾，緬懷這位英雄。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）