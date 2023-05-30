土耳其總統大選日前正式落幕，已經執政長達20年的現任總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）以不到5個百分點的票數之差，擊敗反對派聯盟候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu），獲得繼續執政的資格。美國總統拜登（Joe Biden）昨（29）日致電艾爾多安、表達祝賀之意，艾爾多安藉此再次提出購買F-16戰機的意願，而拜登則希望雙方能就瑞典加入北約一事達成共識。

根據路透社報導，拜登打電話給艾爾多安，恭喜他獲得勝選。「我跟艾爾多安通話，向他表示祝賀。他還是想在F-16上取得進展，我告訴他，我們希望解決瑞典的問題，所以讓我們一起完成這些事，然後我們就能恢復彼此的關係。」「我們下周會再進一步討論。」

President Joe Biden says he spoke to Turkey’s President Tayyip Erdogan about Ankara's desire to buy F-16 fighter jets from the US and Sweden’s NATO bid https://t.co/zN0KK6iZVC pic.twitter.com/2x2aVLwpta — Reuters (@Reuters) May 30, 2023

土耳其在去年10月向美國提出價值200億美元的軍購案，內容包括40架F-16「毒蛇式」戰鬥機（Viper）、900枚空對空導彈和800枚炸彈，以及為現有的79架F-16進行升級。不過由於土耳其遲遲不願批准瑞典加入北約的申請，美國國會也對其人權紀錄和敘利亞政策有意見，到現在仍未批准這項軍售計畫。

U.S. Congress says F-16 sale to Turkey depends on NATO approval https://t.co/yHyKXDEKG0 pic.twitter.com/cckfXk2b0y — Reuters (@Reuters) February 3, 2023

土耳其3月底同意芬蘭加入北約後，沒多久美國國會便批准一項2.59億美元的軍售案，包括升級土耳其現有F-16戰鬥機機隊的航空電子軟體。

拜登政府一再否認這起軍售案與北約擴張之間存在任何「條件交換」，不過土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）卻提出不同說法。他說，美方明確表示國會將正面看待北約申請案的批准。

北約將在今年7月中旬於立陶宛舉行領導人峰會，美國希望能在那之前讓瑞典加入。土耳其以瑞典庇護非法的庫德工人黨（PKK）為由，認定瑞典與恐怖份子掛勾，拒絕批准加入北約。匈牙利也尚未點頭答應。