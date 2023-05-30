國境解封後的第一個暑假將來臨，高雄漢來大飯店瞄準旅遊旺季在7月1日至8月20日推出「2023非去不可 漢來假期─高雄玩GOGO」住房專案，讓房客可一次玩到高雄山海熱門景點，每晚入住5588元起，飯店祭出早鳥打9折的優惠外，還加碼推出價值30萬的好禮抽獎拚買氣。

漢來大飯店行銷本部行銷長毛玲竹表示，適逢疫情鬆綁後第一個暑假，近期陸續接到客人詢問，因此今年暑假專案提早開放訂房，即日起至6月9日早鳥訂房再打9折，等於雙人房每晚5029元起，再加送200元餐飲商品優惠券，適用入住期間為7月1日至8月20日。此外，每房加贈抽獎券，最大獎可獲5萬元漢來美食餐飲券，還有機會入住即將開幕的台北漢來豪華套房及價值3萬元高雄漢來套房、三麗鷗主題房，共計20個名額。

入住漢來暑假專案的房客，能到高雄最美的山海景點遊玩，包含可以搭乘哈瑪星鐵道文化園區最受歡迎的駁二線小火車，參觀以鐵道歷史文化為主題的哈瑪星台灣鐵道館，再前往棧貳庫搭乘史努比彩繪圖案的海上巴士前往旗津，航程中眺望壽山之美、大船入港的壯觀畫面，還安排房客可在旗津自駕遊園自行車，輕鬆到旗津海岸公園、彩虹教堂、星空隧道等知名景點一遊。

在飯店，有自助式早餐、Häagen-Dazs冰淇淋、日式三溫暖與露天泳池等設施，讓人好好放鬆享受，飯店也貼心安排高鐵左營站來回接駁服務，若續住還可享用海港自助下午茶。