民進黨高市左楠區立委布局逐漸明朗，高市議員黃捷確定出局，目前以徵召高市議員李柏毅呼聲最高。高雄市長陳其邁今（30）日表示，今早與黃捷通過電話，黃捷表明想加入民進黨，自己願意當她的介紹人。對此，黃捷稍早也證實，已經在準備了。

高市議員黃捷自曝想加入民進黨。（柯宗緯攝）

對於黃捷自爆沒被徵召，傳出民進黨屬意徵召李柏毅對戰藍營李眉蓁。對此，陳其邁表示，民進黨在徵召有一定的規定，左楠地區是高雄產業轉型發展最快速的一個地方，也包括一些重大的交通建設，如台17線等這些重大建設，所以民進黨也基於在整個左楠地區整體繼續發展及選舉考量，將在明天的中執會，按照黨的機制，徵召適當的人選，至於是誰等黨中央公布。

陳其邁提到，黃捷是一個非常優秀的年輕政治的新世代，在議會也有非常傑出表現，早上黃捷也有跟他聯繫，雖然黃捷並沒有獲得徵召，但是她也特別表達想加入民進黨，其實她已經考量過非常長的時間，在她連任之後，她就有這個意思。

「黃捷選擇加入民進黨，我覺得很好！」陳其邁認為，她非常有大氣，有政治家風範，她認為這次的總統跟立委的選舉，對於台灣來講非常重要，因此她願意加入民進黨善盡輔選的責任。

陳其邁誇讚黃捷說，她展現一個年輕政治世代，對於政治有包容而且很有氣度的一種做法，她又願意來跟民進黨來共同合作，「我也告訴她，我非常樂意擔任她入黨的介紹人」，一起為台灣、為高雄努力。