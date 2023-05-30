桃竹苗分署長林淑媛（中）、東楓開發企業公司董事長陳盈瑞（左一）、台隆節能科技公司董事長廖克清（左二）、桃竹苗分署技正林昆慶（右一）、東元機電公司處長李幸哲（右二）等貴賓共同進行人力資源網啟動儀式。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署的「企業人力資源服務網」，今日起正式啟動，同時也舉辦「綠色人才趨勢論壇」，以企業淨零碳排、ESG永續發展為主題，邀請台灣經濟研究院所長陳彥豪和慧與科技企業永續環境部亞太區協理江惠櫻主講，吸引125間事業單位、160人參加。

桃竹苗分署長林淑媛指出，勞動部制訂多項提升企業人力資源措施，為提供企業快速蒐集服務，桃竹苗分署特別設置桃竹苗企業人力資源服務網，代表分署對轄區企業人力發展的重視，透過線上系統提供更快捷的服務，讓企業夥伴都能在同個平台上，輕鬆獲取政府資源和支援，加速解決企業人力資源發展疑難雜症。

林淑媛說明，桃竹苗企業人力資源服務網設有企業資源專區，讓事業單位可一次瞭解就業服務及職訓資源；諮詢輔導服務可線上直接申請專業顧問進場輔導；人資小幫手則提供中小企業人資有關員工職涯發展等HR基礎知識，還有智能客服24小時不間斷，隨時提供正確、即時與互動資訊。

林淑媛提到，對於提升企業競爭力或組織轉型等相關領域有任何疑問，可至桃竹苗分署「桃竹苗企業人力資源服務網（https://hrservice.wda.gov.tw）」瞭解更多詳情。

桃竹苗分署表示，6月起將陸續辦理人資工作坊及人資培訓等相關課程，透過人資領域經驗豐富的講師，以深入淺出方式，探討選才、育才及留才等議題，帶領學員由基礎到進階漸進式解析，相關資訊請至服務網查詢及報名或電洽(03)485-5368分機1901、1905。