白色休旅車違停遭保全吹哨勸離，同車男子反嗆保全態度惡劣，引發網友震怒批評。（摘自臉書社團刑事訴訟法研究）

違停反而大聲嗆保全！日前網路社群上傳一段影片，一輛白色休旅車違規停在高鐵左營站外環道路，一名男女下車拿行李，保全見狀吹哨勸離，男子此時不滿並反嗆保全態度惡劣，隨後大搖大擺跟女伴離去，保全一臉無奈站在原地。網友們心疼保全在下方留言「違規還理直氣壯」。鐵路警察事後表示，休旅車違停已違反道交條例，將依規定開罰最高600元罰單。

臉書社團「刑事訴訟法研究」27日上午上傳一段影片，影片中一輛白色休旅車違停外環道路紅線，車上下來一對男女拿行李，隨後保全見狀吹哨示意「大哥，你們是紅線」並請白色休旅車盡快離開，男子此時不滿回覆保全「我不是大哥，你態度不要這麼差」，保全不甘示弱，直接回「要不要去派出所，去給你停那裡，你違規耶」

男子不滿回嗆「講話不要哪麼差」，隨後頭也不回往站內離去，女子見場面尷尬，只好向保全示意道歉，隨後快跑跟上男子，留下一臉無奈的保全。

發文者在影片內容寫下「11時30分在高鐵左營站，有夠沒水準，台灣犯罪不能減少的原因之一，就是違法的人沒有羞恥心，縱使被抓到也不會檢討自己，所以期待他們悔過太難了」，影片上傳引發網友震怒，目前觀看數破30萬，留言近千條。

網友紛紛心疼保全，在下方留言表示「真丟臉違規還理直氣壯」、「吃定警衛大哥沒有執法權」、「盡責的保全人員辛苦了」；此外，也有網友給出建議，表示能仿效台中科技執法或修改法令，減少違規亂象。

鐵路警察局高雄分局表示，影片中白色休旅車明確違反《道路交通管理處罰條例》規定，將依規定製單舉發；呼籲左營高鐵站四樓外環道路已規畫成一般道路並設有臨停接送區，民眾勿貪圖方便違規停車造成車輛壅塞及他人不便，今年截至今日，已開出135張罰單，民眾別為一時方便，瘦了荷包又影響交通。