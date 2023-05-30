洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）再度發威，今（30日）對陣水手單場敲出3支長打，包含2度上演煙火秀，更在右外野防區上演美技，沒收對手的全壘打，洋基全場敲出多達18支安打轟暈水手，以10比4在客場帶走勝利。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）賽後大讚子弟兵：「這是我所見過最棒的個人秀之一，顯然他是一個如此特別的球員，可以完成別人做不到的事，每天看著他比賽很有趣。」賈吉過去15場比賽掃出11支全壘打，讓他能在進入10天傷兵名單後趕上進度，今天甚至揮出了本季美聯最多的第17轟，全大聯盟僅次於20轟的阿隆索（Pete Alonso）。

自從水手大物布萊斯米勒（Bryce Miller）登上大聯盟後，沒有任何一位打者能從他手上開轟，不過今先發登板慘遭賈吉破功，還一連被敲了2支，另一位兇手則是曾效力水手的包爾斯（Jake Bauers），此戰他和賈吉同樣繳出3安猛打賞，貢獻2分打點。

賈吉打了2支全壘打已經夠風光，連對方想要表現的機會也不給，8局下水手強打赫南德茲（Teoscar Hernandez）將球帶向右外野，眼看就要越過大牆，賈吉便仗著2米身高，輕輕一躍把球牢牢接起，撞上全壘打護墊後完美落地，避免球隊失分，賈吉的美技守備就連苦主赫南德茲也佩服，在推特搞笑詢問賈吉「為什麼？」