電弧爐集塵灰處理廠鋼聯(6581)30日舉行股東會，在國際鋅價下跌，是否會影響到營運表現？總經理林才翔表示，鋼聯有長約單的支撐，今年氧化鋅出貨量仍將維持相當的水準，另外，電鍍污泥、焚化飛灰、含鋅污泥等多項廢棄物處理營收貢獻逐年增加，將可抵銷鋅價下跌的不利因素。

林才翔表示，多項廢棄物將開始從個案轉為通案，今年7月提出申請，最快於年底可取得，預期通過環評變更後，明年廢棄物業務將開始發酵。

鋼聯目前一年的電鍍污泥實際處理量2千噸，轉為通案後，依照環評一年可收2萬噸，未來不需再個別提出申請。

焚化飛灰原許可量一年3.5萬噸，明年環評變更許可增加量至5萬噸；含鋅污泥亦從2千噸提升至1萬噸；含鋅產品則從一年收4千噸增加至8千噸。

林才翔說明，原本個案為特殊對象，經過環評變更轉為通案後，全台電鍍污泥均可收，不再受限於原本特殊對象。

鋼聯強調，手上三大類11項廢棄物事業與地方政府有關許可均已就緒，與工業局、環保署申請個案轉通案，於2021年就已陸續申請，今年7月陸續可轉為通案，最大項目為電鍍污泥未來接單仍有很大成長空間。

另外，鋼聯指出，過去焚化飛灰主要以公部門為主，許多焚化爐進行整改，未來只要焚化爐廠有經過水洗過程，都可交由鋼聯處理，目前台北北投、桃園及彰化均交由鋼聯處理飛灰。

鋼聯指出，預計年底環保署可取得通案，將工業局也納入，屆時全台焚化爐廠均可取得處理資格。

至於鋼聯主要獲利來源的氧化鋅部分，林才翔表示，歐洲能源成本下滑，使得許多大型冶煉廠多維持高開工率，供應寬鬆再加上經濟復甦緩慢讓鋅價下跌，對於鋼聯獲利確實有所影響。

不過，林才翔強調，公司有長約單保護，今年氧化鋅出貨量仍可維持一定水準，且鋼聯在廢棄物處理營收貢獻逐年增加，可抵銷鋅價下跌影響。

鋼聯統計，今年第一季廢棄物處理營運已占整體營收比例達四成。