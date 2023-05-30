台中市府斥資1200萬打造的豐富公園本月19日啟用，市議員羅廷瑋前往開箱，認為樹屋挑戰場有攀爬難度，將請建設局評估增設樓梯。豐富公園啟用至今，每天吸引大批人潮，各式遊具幾乎大排長龍，有民眾在臉書社群「東區南區大小事」指出「確實非常豐富」，也認為台中很需要這種特色公園。

持續推動「台中美樂地計畫」，市府建設局以友善、共融精神，打造充滿新意的全齡化且共融的豐富公園，其遊戲空間特別結合「樂活樹屋」、南屯吉祥物「穿山甲（咖咖）」為主題，設計出溝通板、共融旋轉盤、共融式鞦韆組、創意攀爬組及遊戲砂坑等遊具設施，顧及到不同身心能力的孩童遊戲權益。

羅廷瑋在5月18日率先前往豐富公園開箱，他在臉書開箱文指出，豐富公園從開始設計即邀請公民團體參與討論，算是台中較有誠意的公園改善，但樹屋挑戰場攀爬上較有難度，將請建設局評估設置樓梯，提供無法高強度攀爬的孩子另個選擇。

羅廷瑋也指出，兒童遊戲場是他最注重的建設環節，台中市仍有很大進步空間，未來將持續努力監督。不少網友也在臉書粉絲頁留言，指「台中慢慢地越來越有親子空間」、「看到公園鋪面，感覺行動不便需要的友善被重視，希望未來更重視不同設施的增設，創造真正共融的遊戲環境」。

臉書社群「南區東區大小事」也有網友貼出豐富公園人潮滿滿的照片，強調公園啟用至今吸引大批家長、孩子前往，網友直呼「超可怕，超級多人」，另也有網友認為台中公園也需要更新、崇倫公園遊戲設施也應擴大設置，盼台中市能有更多特色公園。