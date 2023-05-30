清大指出，掃描書架上的QR code，就可以連到特製的主題網頁。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

日本音樂評論家田家秀樹，職涯累積上萬片的專輯，認為與其將畢生心血結晶存放在倉庫裡，不如全數捐贈，於是在清大校友林宏明的牽線下，將珍藏多年的1萬8000多片日本流行音樂CD，捐贈給清大圖書館，這些CD橫跨1970年到2020年代，涵蓋近代日本流行音樂，見證日本音樂產業與樂團的演變。

田家秀樹是日本流行樂壇重要的評論家，曾擔任電台廣播節目策劃人，許多知名歌手發行專輯前，都會先將專輯寄來請他評點，也憑藉對音樂的敏感度以及日本流行歌壇的了解，總是能在歌手走紅前即慧眼識英雄。

清大指出，幾十年的音樂評論生涯下來，田家秀樹累積了上萬片的專輯，他認為與其將畢生心血結晶存放在倉庫裡，不如將它全數捐贈出去。

於是，在校友林宏明等人的牽線之下，將珍藏多年的1.8萬多片的日本流行音樂CD，捐贈給圖書館，這些CD橫跨1970年到2020年代，涵蓋了近代日本流行音樂主流，也見證了日本音樂產業與樂團的演變。

田家秀樹說，台灣人很愛日本流行音樂，1995年他來到台灣參加恰克飛鳥的演唱會，當樂團唱到成名歌曲《Say Yes》時，全場觀眾一齊用日文大合唱，深深地震撼了他，令他印象深刻，讓他了解到音樂沒有國界，這也是他選擇將CD捐到台灣的原因之一。

日本流行音樂在70到80年代最為活躍，但台灣這段時間還在戒嚴，大眾不容易接觸日本音樂，田家秀樹希望他的捐贈可以填補這個斷層，並帶給台灣年輕人新的刺激與啟發。2019年田家秀樹就曾造訪清大，他走進圖書館，看見館員們用心為上萬片專輯編號、安排展示，不禁流下感動的淚水，也感謝清大用心安排。

田家秀樹日前也再訪清大，參加「後疫情時代台日音樂產學交流座談會」，副校長戴念華特別致贈感謝狀給田家秀樹，期許台日雙方未來有更多音樂交流。

清大指出，因疫情影響，1萬8千多張CD歷時4年、共分18批才全部送抵清大，圖書館也花了多年時間整理編目，現在都已經整理好並上架，​供師生借閱​。