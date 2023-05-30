總統府今天公布4名大法官提名人選，分別為最高法院法官蔡彩貞、監察院祕書長朱富美、台大法律系教授陳忠五及律師尤伯祥。（崔慈悌攝）

總統府今天下午公布4名大法官提名人選，一如之前所傳，分別為最高法院法官蔡彩貞、監察院祕書長朱富美、台大法律系教授陳忠五及律師尤伯祥，將送請立法院預計6月14至21日召開臨時會處理該人事同意權案。

總統府今天也公布4位被提名人的簡介：

蔡彩貞現年65歲，現任最高法院法官兼審判長。國立臺灣大學法律學系學士、管理學院商學碩士。歷任地方法院、高等法院及最高法院法官，辦理刑事審判業務；並曾任司法院刑事廳廳長、士林地方法院院長，負責司法行政工作。

總統府表示，蔡彩貞擔任一、二審法官期間，辦案成績斐然，屢獲績優獎勵。在最高法院法官期間，所作裁判時常獲選為具有參考價值。此外，多次在最高法院等機關所主辦法律學術研討會，代表實務界擔任與談人，展現法學專業素養。

總統府強調，蔡彩貞在服務司法院刑事廳期間，穩健推動司法改革業務，貫徹刑事訴訟保障人權之旨。舉如建置刑事審判量刑預測之資訊系統，解決量刑歧異所造成裁判不公問題；建構刑事沒收程序法及配套之保全扣押程序等法規，落實沒收之制度目的，維護人民財產及訴訟上權益，頗受各方好評，是司法實務界學驗俱佳之優秀人才。

朱富美現年65歲，現任監察院秘書長。國立中興大學法律學系法學士、國立臺灣大學法律研究所法學碩士、美國印第安那大學法律碩士、國立臺灣大學法學博士。

總統府表示，朱富美曾任實任檢察官逾二十八年，服務期間偵辦多起重大刑案，主動積極，成績優異。任職第三審主任檢察官、檢察官期間，參與最高法院數件死刑及具重要法律原則案件，暨大法庭之言詞辯論，俱展現其專業學養。並曾在總統府、行政院服務，歷練不同憲法機關業務與法制作業。

此外，總統府認為，朱富美富研究熱誠，熟稔刑事法、刑事訴訟法、科技偵查法制、個資法與監察法制等，長期關心並發掘國內外最新刑事法律議題，從國際人權公約、立法例等角度，發表專業論文，研提興革意見。研究範疇含括憲法基本權如隱私權、通訊權、公平審判權等相關議題，論述成果豐碩。對於提升人民基本權利保障，必能貢獻所長。

陳忠五現年59歲，現任國立臺灣大學特聘教授。國立臺灣大學法律學系法學士、法律學研究所法學碩士、法國巴黎第一大學法學博士。

陳被提名人自法國取得博士學位返國後，即任教於國立臺灣大學迄今，並曾任該校法律學院副院長。

總統府指出，陳忠五長期從事民事法學研究，講授民法總則、民法債篇總論、民法物權、民事責任法專題等科目，學術研究論著成果豐碩；獲國立臺灣大學優良導師、教學傑出教師及特聘教授殊榮，於諸多著作中展現之分析說理及價值選擇，切合社會進步發展脈動。

府方強調，陳忠伍特別關注弱勢者保護，長年對我國法院裁判進行觀察及評論，相當瞭解審判實務的現況與問題，主張以健全的法律制度，加強保護勞動者、消費者、被害人等弱勢者權益，改善其法律地位，建構以人性尊嚴為本的財產法秩序。對於實現社會公義之堅持與立場，必能有助深化司法權對於人權法治之保障。

尤伯祥現年54歲，現任威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長。國立政治大學法律學系法學士、法律研究所法學碩士。曾任促進轉型正義委員會兼任委員、總統府司法改革國是會議委員，以及民間司法改革基金會董事、台北律師公會、台灣法學會理事長，並創辦台灣刑事辯護律師協會，目前為義謙法律事務所主持律師。

總統府指出，尤伯祥長期投身公共事務，參與人權保障、司法改革及轉型正義等民主深化工程，政治經驗豐富。執業律師多年，在刑事辯護、釋憲實務及轉型正義調查均有豐富的理論研究及實務經驗。曾參與蘇建和案、徐自強案、江國慶案、邱和順案、蘇炳坤案等案件之救援及聲請釋憲工作，並擔任司法院釋字第737號、755號、756號等多號與人權相關解釋之代理人。

此外，府方表示，尤伯祥兼任促轉會委員期間，召集完成林宅血案及陳文成命案之調查報告；同時深耕刑事訴訟研究，著述相關論文，具法學專業素養。其從事冤案救援成就備受肯定，對於守護臺灣民主憲政秩序必能貢獻所長。