長榮航勤公司高勤部員工紛紛出面控訴，長期支援桃園機場，無法照顧高雄的家庭，已經導致家庭失和。（陳夢茹攝）

疫情趨緩後各項防疫措施陸續鬆綁、國境也開放，航空業復甦快速，出國人潮一波接一波，不過長榮航勤高勤部基層員工出面控訴，長榮航勤一再違法調動，今天更赴長榮航空母公司抗議，要求公司出面說明、給出支援方案的落日日期。長榮航空駁斥，絕無違法調動的情事，另也承諾6月起會逐漸減少支援人數，預計今年底前終止支援方案。

長榮高勤部抗議長期赴桃園支援 長榮航空回應了

長榮航空企業工會、桃園市產業總工會與長榮航勤公司高勤部員工今赴長榮航空母公司抗議，直指長榮航勤要求高雄小港機場的員工遠赴桃園機場支援，1年支援多次，每次都必須待上1個月，導致家庭失和，甚至有人開價2萬請單身同事替自己北上支援，先前曾召開記者會、調解會，但不見公司拿出誠意解決問題，要求公司提前終止調動期程並減少更多調動人次，否則不排除發起更高強度的集體抗爭。

長榮航勤公司高勤部沈姓員工表示，自己已經支援桃園機場5、6次，不斷要北上支援相當不堪其擾，先前於4月曾赴高雄市召開陳情記者會，要求長榮航勤公司停止違法調動，但直至5月2日調解會議當天，長榮航勤堅持強調調動是合理且合法，沒有提出任何改善方案，5月9日更只公告「每梯次調動人數從11人減為10人」。

沈姓員工感嘆，新方案提出後，原本下半年要來支援3次，現在的確少了1次，直呼自己上周跟小孩只相處5小時，呼籲公司別老是說高雄人力過剩，質疑人力過剩怎麼還會有加班時數變多的狀況，應拿出誠意解決人力不足的問題。

「我已經因為頻繁支援桃園導致家庭失和！」長榮航勤公司高勤部洪姓員工說，公司從去年2月至今不斷以許多理由，要求高雄的員工北赴桃園機場支援，由於長期不在家導致家庭失和，太太已經半年沒有回家，連小孩都只能托給父母照顧，而父母年事已高且有病痛纏身，盼長榮航勤能看到基層員工的難處，自己是非自願離開高雄、離開家庭。

長榮航空今也回應，航勤在高雄機場的地勤業務，受到疫情影響，業務量由每月約1100架次的作業量，降到最低只有300架次，目前也僅恢復到每月500多架次。在同業採取無薪假或減班休息措施時，公司沒有裁員、減薪，僅讓高雄同仁以出差方式輪流到桃園機場支援作業，出差期間也提供住宿、交通費、餐費，以保障員工的工作權，讓疫情對員工收入的影響降到最低，並無所謂違法調動的情事。

為吸引優秀人才投入相對缺員的桃園機場地勤作業，除了去年底進行調薪作業，今年2月再度進行現場作業人員結構性薪資調整，依職別不同調薪5000至7000元，高雄同仁也享有相同的調薪待遇，絕非被少數人所稱營運賺飽飽，不顧員工家庭的刻意抹黑。

另外針對無法親自執行北上支援案的同仁們，長榮航勤也提供解決方案，同仁可循例尋找職務代理人或依自身狀況請主管協調解決。預計從今年6月開始將逐漸減少每梯次的支援人數，並規畫於今年底前終止此支援方案，後續視高雄機場航班的恢復狀況，也可能提早終止支援的時間。