端午粽品之爭打得火熱，看好電商5月粽子銷售較4月飄升20倍以上，火鍋品牌也來瓜分大餅，分析逾6成民眾不戰南北粽都愛加甜辣醬添層次，業者均以自家麻辣鍋口味研發「麻辣粽」，標榜刺激舌尖又開胃；另今年疫情趨緩，送禮需求大增，特色粽客群尤以年輕人占大宗，現階段訂單幾乎達9成滿。

今年粽子原料豬肉、雞蛋等成本上漲，使得不少禮盒價格提高1至2成，「這一鍋皇室秘藏鍋物」也受大環境影響，在產品研發初期以計劃性採購來降低衝擊，今年首次推「這個粽酥辣（麻辣豬肉粽）」單價落在80元左右，用香Q糯米飯拌入品牌特製御膳麻辣醬汁，加入油蔥酥、蝦米、香菇爆炒後再配豬肉及鹹蛋黃，整體麻香不嗆辣，輔以油條碎吸附湯汁，滋味豐富，預估將賣破千盒。

馬辣「麻辣牛三寶粽禮盒」椒麻香氣四溢，可於網路通路預購，並依優惠而有不同售價。（馬辣集團提供）

「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」則推「麻辣牛三寶粽禮盒」，麻辣湯底以多種辛香料熬煮，搭配滷得軟爛的牛腱、牛筋、牛肚，包覆於糯米粒間一同水煮，口感鹹香綿細、麻中有辣，該禮盒除了年輕人喜愛，也有不少商務客選來贈禮，讓送禮除了顧面子外，也多一份趣味，此次限1000盒，開放預購不到兩周就僅剩1成量。

老四川「麻辣粽子禮盒」6入官網原價599元，特價499元。（摘自老四川官網）

老四川同樣推「麻辣粽子禮盒」，每顆粽內含香菇、花生、蛋黃、豬肉、栗子等多種食材，讓粽葉香氣與品牌獨門麻辣口味融入糯米中，標榜純手工製作，透過消費者呷好逗相報，原先只是應景限量賣，如今已快搶購一空。