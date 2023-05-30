伍德周一在推特上發文，直接點名全球最有價值的晶片製造商輝達「定價過高」。

其ARK Innovation ETF旗艦基金在今年1月初出清輝達部位，之後輝達股價漲了一倍多，市值暴增約5600億美元，直逼1兆美元大關。

今年2月輝達股價約在每股234美元，預期本益比約為50倍，當時伍德就曾喊過輝達的估值「非常高」。在投資人瘋狂追捧AI相關股之際，輝達目前的股價營收比為25倍，這讓伍德更是驚到眼珠子都要掉出來。

相較之下，其費城半導體指數的同業約為6倍，而大力支持ChatGPT的微軟股價營收比為12倍。

自這場大流行病爆發以來，輝達的股價確實一直處於超乎正常的狀態，但在最近這一波的題材炒作中，這個差距看起來更加明顯。一些分析師表示，撇除AI不談，由於對消費電子產品和傳統伺服器的需求乏力，晶片的前景仍然黯淡。

SMBC日興證券分析師出具報告指出，輝達最近公布的業績提高了對AI伺服器的期望，但晶片業還在降價和進行庫存調整，凸顯出對AI的預期與整體市場疲軟的鮮明對比。

獨立分析師William Keating表示，我們基本上認為輝達的股票已經處於泡沫區，無論未來可能的成長性為何。換句話說，我們認為火車已經離站，現在追趕它沒有意義。