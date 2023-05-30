英國政府和英國央行在今年三月時，協助矽谷銀行英國分行賣給匯豐，希望在沒有動用納稅人資金的情況下，保護儲戶的存款。最後雙方並達成收購交易。
矽谷銀行在今年三月突然倒閉，成為自2008年金融危機以來，最大的倒閉銀行，並擾亂全球金融市場。
當時加州監管單位關閉了矽谷銀行，並命令聯邦存款保險公司(FDIC)為管理人，矽谷銀行也進入破產程序。
目前匯豐皆未證實該新聞報導。
據英國天空新聞(Sky News)的報導，匯豐將在下個月宣布，美國矽谷銀行(SVB)的英國分行將更名為匯豐創新銀行。
英國政府和英國央行在今年三月時，協助矽谷銀行英國分行賣給匯豐，希望在沒有動用納稅人資金的情況下，保護儲戶的存款。最後雙方並達成收購交易。
矽谷銀行在今年三月突然倒閉，成為自2008年金融危機以來，最大的倒閉銀行，並擾亂全球金融市場。
當時加州監管單位關閉了矽谷銀行，並命令聯邦存款保險公司(FDIC)為管理人，矽谷銀行也進入破產程序。
目前匯豐皆未證實該新聞報導。
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