英國政府和英國央行在今年三月時，協助矽谷銀行英國分行賣給匯豐，希望在沒有動用納稅人資金的情況下，保護儲戶的存款。最後雙方並達成收購交易。

矽谷銀行在今年三月突然倒閉，成為自2008年金融危機以來，最大的倒閉銀行，並擾亂全球金融市場。

當時加州監管單位關閉了矽谷銀行，並命令聯邦存款保險公司(FDIC)為管理人，矽谷銀行也進入破產程序。

目前匯豐皆未證實該新聞報導。