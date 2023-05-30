新冠肺炎第四波疫情還沒結束，疾病管制署今天公布，近一周每日平均新增209例本土個案，較前一周微幅上升。疾管署發言人羅一鈞表示，第四波疫情仍處於上升階段，各項指標目前尚未看到反轉跡象，預估6月份仍然處於高點；另推估重複感染率約15％到20％，換算每日有3000到4000人重複感染。

疾管署今(30)日公布，近7日(5／24-5／30)每日平均新增209例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(5／17-5／23)之每日平均新增203例上升；5月起本土併發症累計4904例，未打滿3劑疫苗有2416例(約49％)，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約70％為多(1684例)。

另上週(5／21-5／27)平均每日新增20例死亡，較前一週(5／14-5／20)之每日死亡平均數18例上升。新增死亡個案中，95％具慢性病史、58％未打滿3劑疫苗、94％為60歲以上。綜合病例趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情處於上升階段，須持續監測。

疾管署發言人羅一鈞指出，目前主流病毒株為XBB，特性是容易出現重複感染；這一波疫情重複感染比率約15％到20％，由於目前推估每日確診數落在2萬人左右，換算約有3000到4000人是重複感染。

疾管署指出，上週新增檢出160例Omicron亞型變異株確定病例。其中89例本土個案分別為59例XBB ，其中XBB.1.5佔24例、XBB.1.16佔13例、XBB.2.3佔4例；29例BA.2.75、1例BF.7。另71例境外移入分別為58例XBB ，其中XBB.1.16佔21例、XBB.1.5佔16例、XBB.2.3佔2例，以及12例BA.2.75、1例BA.2。

近四週監測總計，本土檢出病毒株XBB佔59％，已為主流株，其次為BA.2.75佔39％，須密切觀察。WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，而全球XBB及其衍生變異株佔比約9成，以XBB.1.5為多(41.6％)，另XBB.1.9.1(15.7％)、XBB.1.16(13.2％)、XBB.1.9.2(5.2％)及XBB.2.3(3.6％)佔比上升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

疾管署進一步說明，因應國內近期COVID-19疫情上升，併發症中65歲以上長者佔76％，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。此外提醒兒童如出現抽搐，意識不佳或持續昏睡，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94％，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度，肌躍型抽搐，步態不穩請立即就醫，以即時治療，獲得妥善照護。