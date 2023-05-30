日相岸田文雄長子、首相秘書官岸田翔太郎遭爆料後，岸田文雄為讓兒子為「不適當行為」負責，擬於6月1日讓他去職。這項人事案開始就有議論聲浪，最後在爭議中落幕。

日相岸田文雄長子、首相秘書官岸田翔太郎。（圖／美聯社）

日本共同社報導，岸田翔太郎之後料將回到岸田文雄辦公室，遺缺由前任首相秘書官山本高義回鍋擔任。

共同社中文網引用「週刊文春」報導，岸田翔太郎2022年12月在鋪著紅地毯的公邸內台階上，與親屬等約10人合影留念。這裡是2022年8月內閣改組時新閣員合照地點。

日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄昨天談到兒子時說，為了讓兒子為2022年底在首相公邸公家空間內跟親屬拍照的不適當行為負起責任，將在6月1日讓他去職。

●岸田翔太郎無意領取退職津貼等

有關岸田翔太郎的退職津貼等，日本內閣官房長官松野博一今天在內閣會議後召開記者會說，當事人表示如果有被發放退職津貼、相當於獎金等津貼的話，希望能全數歸還政府。

另外，被問到岸田文雄是何時得知兒子在公邸內的不適當行為，松野表示，就他理解是看到上週的週刊報導時得知。

執政黨自民黨總務會長遠藤利明今天對此表示，「我認為他（岸田翔太郎）可能遭受來自國民的批評，但畢竟還是年輕人，希望他可以確實接受這些批評並視為一次教訓，未來繼續努力」。

自民黨幹事長代理執行梶山弘志說，擔任公職及其身旁的人，都應該確實端正態度、認真考量自己的行為。

在野黨國民民主黨玉木雄一郎說：「（岸田翔太郎的行為）從安全性的角度來看也是很有問題，辭職是理所當然的事。」

首相秘書官共有8人，岸田翔太郎從2022年10月4日起取代回任岸田文雄辦公室的山本高義，擔任負責政務工作的首相秘書官。

●內舉不避親 岸田任命之初就引發議論

岸田文雄2022年「內舉不避親」任命大兒子擔任首相秘書官時，就在日本政壇引發議論，在野黨當時批評這項人事布局有循私之嫌，自民黨內也出現可能為政府帶來更為不利影響的質疑聲浪。

外界當時認為，岸田文雄可能有意藉由任命作為接班人的大兒子，讓他能在年輕時累積政治經驗。

岸田文雄的父親及祖父都曾任眾議員，如果未來岸田翔太郎也能在父親選區順利當選眾議員，岸田家將成為4代世襲的政治家族。

未料岸田翔太郎上任約3個多月後，今年1月就被週刊爆料隨父出訪時搭乘公務車外出觀光及購物。松野博一當時說，政務秘書官在出訪時的任務很廣泛，替作為政治人物的首相購買禮品等，也可能包含在工作範疇內，「以執行必要業務為目的使用公務車並沒有問題」。

日本政府外務省當時對此爆料以書面方式答覆在野黨立憲民主黨質詢時指出，岸田翔太郎的行程包括為與相關人士交換意見，前往國際機構等處所訪問，以及為對外宣傳岸田文雄此行出訪進行風景等攝影，並替身為政治人物的岸田文雄購買禮品等。

●首相秘書官爭議還有歧視同婚發言

至於岸田文雄任內的首相秘書官爭議，除了自己的大兒子外，另一位首相秘書官荒井勝喜今年2月因一席涉歧視同性婚姻發言惹議迅速遭撤換。雖然荒井擁有跟一般官僚不同的經歷，平步青雲速度讓同期難望項背，未料卻因失言重跌一跤。

荒井2月3日晚間「私下」（off the record）跟記者談到對同性婚姻看法時說，「看了就討厭，如果（同性伴侶）住在隔壁的話也討厭。雖然尊重人權與價值觀，但如果日本允許同性婚姻法制化的話，就會有人選擇離開日本」。

岸田文雄事後在國會備詢時再度致歉，重申絕不允許歧視性向或性別認同。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）