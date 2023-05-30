61歲朱姓男子術前及術後影像。（豐原醫院提供）

豐原醫院心臟科醫師張偉俊講解患者狀況。（豐原醫院提供）

罹患三高的民眾注意了！豐原醫院心臟科醫師張偉俊指出，罹患高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、中年以上或有慢性自體免疫性疾病者，都是周邊動脈血管阻塞疾病的危險因子，易造成脂質斑塊堆積於血管內壁，進而導致血管阻塞，不可輕忽。

61歲朱姓男子有高血壓、糖尿病、高血脂以及末期腎臟疾病病史，因右腳背傷口裂開，合併有發紅、腫脹、異常疼痛，診斷是右腳蜂窩性組織炎，因傷口癒合差，外科陳明澤主任檢查後，及時發現病人右腳動脈血管有輕度阻塞，且雙腳脛前動脈及腓動脈血管變得狹窄，立即照會心臟科醫師張偉俊，給予右腳經皮氣球血管擴張術(Percutaneous transluminal angioplastyPTA)，並放置2支支架，術後右腳血液循環獲得改善。

另名57歲葉姓女子患有第2型糖尿病，規則服藥及胰島素控制，因右腳第三腳趾傷口1個多月未癒合，伴有雙下肢水腫，右腳紅腫及疼痛，由外科轉介心臟科張偉俊醫師門診，經動脈分段血流及壓力測定(ABI)檢查，結果顯示右腳有嚴重的周邊動脈阻塞及左腳有中度的周邊動脈阻塞。下肢電腦斷層血管攝影顯示右側股淺動脈遠端阻塞，2021年5月做經皮氣球血管擴張術，並使用塗藥氣球，放置金屬支架，持續追蹤1年都沒有再發生阻塞情形。

心臟科醫師張偉俊指出，周邊血管是指心臟以外的血管，供應手、腳、大腦的血管。若是罹患有高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、年紀(男性大於45歲，女性大於55歲)，或是有慢性自體免疫性疾病，特別是血管炎等，都是周邊動脈血管阻塞疾病的危險因子，易造成脂質斑塊堆積於血管內壁，進而導致血管的阻塞。

而周邊動脈血管阻塞從症狀表現上來說，從疾病早期，因周邊血管還未阻塞得厲害，若發生在下肢，走路走一段時間可能出現腿部酸軟無力，甚至會造成疼痛，即所謂的「間歇性跛行」。隨著疾病的進展，血管阻塞得越來越厲害，血液分配到下肢越來越少，那可能在休息的時候，特別是在晚上，因足部血液供應不夠而感覺到疼痛、冰冷。

再進一步發展，足部若有傷口，因為血液供應不足，傷口會有不容易癒合的情形，有時傷口感染厲害，更易導致周邊的感染。周邊的感染，若沒有盡早處理，打通受阻塞的血管，恢復血液的供應，去除感染源，嚴重的話就可能需要截肢。

因此若是出現走路腳會疼痛，出現間歇性跛行，且有三高危險因子；或是長期有糖尿病、洗腎的病人，腳部傷口超過1-2個月都沒有癒合，甚至出現傷口發紺、壞死情形，需盡早到醫院就醫，醫師會進行理學檢查及安排相關周邊血管檢查，以利即早發現血管是否阻塞，避免肢體壞死進而截肢的風險。

豐原醫院醫師張偉俊呼籲，若是有出現以上症狀，可盡早至心臟內科、新陳代謝科或是血管外科門診就醫，周邊血管阻塞疾病是一個跨團隊的整合性醫療，當血管有嚴重阻塞，初期會使用抗血小板藥物，增進血液循環，並控制血壓、血糖及降低膽固醇。

而阻塞嚴重必須恢復血液的供應，血流通暢才能促進傷口癒合，內科會做周邊血管擴張治療，包含氣球擴張手術或放置支架，若病人病況嚴重，就需要外科繞道手術治療；在血管打通後傷口部份，需要整形外科傷口處置，去除一些壞死組織，依傷口狀況反覆性清創，待傷口慢慢癒合之後予以植皮治療，周邊動脈疾病最終目的就是避免截肢的風險，讓病人維持健康的生活型態，進而提升病人的生活品質，越早就醫，預後恢復狀況就越好。