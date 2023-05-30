智慧系統整合廠廣運（6125）積極投入IDC產業的熱傳領域，COMPUTEX 2023展出水對氣／水對水／雙相浸沒式等產品，在散熱領域提供客戶熱傳導完整解決方案。

廣運執行長謝明凱表示，散熱解決方案擴及於五大產品市場領域，一、數據機房：機櫃背門換成液冷方，或機櫃使用浸沒方案，廣運提供PUE值優於國家標準，CDU（液冷主機）系統獲國際晶片大廠驗證。二、伺服器，可直接在伺服器上搭配水冷散熱方案，提供新世代資料中心的兩相浸沒式槽體+CDU（液冷主機），並與晶片大廠合作開發散熱產品，客製化開放式機架第三版機櫃水冷散熱建置，CDU 水、氣冷散熱模擬方案。三、5G基地台， 導入5G水冷主機+氣冷機櫃散熱方案，減少用電30％及二氧化碳排放量，戶外機櫃防水、防曬、防震，延長基站使用效率及週期。四、車載：電動車充電樁，或替代能源儲電及充電樁結合提供整合式散熱方案。五、儲能，例如太陽能加上儲能或大型儲能系統。

廣運今年已與多家國內外客戶的散熱需求專案設計規劃，更布局新專利在能源類的液冷散熱，目標於下半年陸續完成產品驗證及量產出貨，同時機房改建及新建案也持續擴大市場滲透率，將為集團另一ESG亮點的新綠色事業。

有鑒於國際雲端運算需求增加及大型IDC中心紛紛成立，未來數據中心及電動車充電相關的散熱需求與日俱增，廣運研發的微通道水冷背門可有效應用於用於數據中心的散熱及高密度伺服器儲存的建置部署，低耗能、低噪音、高解熱效能，可連接客戶端冷卻水或專用冷卻器結合運行使用。

此外，廣運與其陽共同開發雙相浸沒式冷卻系統，並與工研院電光系統所合作進行冷凝器的設計優化，以及晶片端的沸騰增強設計，進而開發出兼具高散熱能力與降低冷卻耗能之解決方案。

2023年全球電動車市場爆發式成長，廣運也針對目前高瓦數360kW以上快充站的充電樁散熱提供液冷方案，除了降低電力使用、降低噪音，並研發主動式CDU進行專利布局，透過液冷散熱提高電源轉換效率，使電源控制晶片壽命更加延長，提供安全穩定的充電環境。