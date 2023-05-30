基隆市信義區富貴市場2020年被鑑定為海砂屋，2021年3月廢止使用，但市府2年來沒有動作。市府產發處表示，經過今年3月會勘後，已委請台灣省土木技師工會及台北市土木技師工會進行鑑定，視8月鑑定報告出爐後，決定富貴市場是拆除或恢復營業。

基隆市議會30日進行追加減預算審查，都發處有一筆733萬元的富貴市場拆除工程的預算，在議會引起多位議員討論，追問關於富貴市場先前會勘時承諾進行鑑定的結果。

基隆市富貴市場2020年被鑑定為海砂屋，但原攤商認為有爭議，基隆市府另外委託鑑定，報告將於8月出爐，屆時才能決定是否拆除。（張志康攝）

今年3月基隆市政府接受富貴市場攤商陳情，希望市府能夠盡快判明富貴市場的結構是否已達危樓，必須拆除，或是可以允許恢復營業。當時產發處允諾會編列新台幣50萬元，對富貴市場的結構進行重新鑑定。

市議員張顥瀚則是認為，若鑑定結果與先前有所差異，這筆拆除工程中有400萬元來自經濟部的補助，這筆預算該如何處理？議員藍敏煌則是認為，富貴市場已經老舊，原本就有應該改建的想法。若必須拆就要盡快拆除，否則就趕快補強。

市議員呂美玲表示，富貴市場出現狀況的集中在4樓天花板有水泥掉落，中正區公所曾做過鑑定，認為僅需新台幣500萬元便可完成修復。她建議富貴市場若還堪用不一定要拆，只要轉型發展即可，這個市場拆掉要700萬，蓋回來恐要好幾億。

基隆市政府產發處長林鼎超表示，3月協調會結束後，產發處委託台灣省土木技師工會、台北市土木技師工會共同鑑定富貴市場的建築結構，預計8月這份鑑定報告將會出爐，若需要拆除，則會執行這筆拆除預算；若不是一定要拆，除將預算退回經濟部及市庫外，也會加強和地方溝通，看以何種方式來繼續經營。