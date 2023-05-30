桃園市大林消防分隊與桃園客運修車廠共同辦理電動公車搶救及避難演練，提升員工的應變能力及消防搶救安全。（消防提供）

電動車輛具有環保和節能的優勢，路上能見度及廠牌越來越多，但由於電池起火後難以撲滅及高壓電線路易觸電，讓消防人員的救災工作增添風險及困難。因此桃園市大林消防分隊與桃園客運修車廠共同辦理電動公車搶救及避難演練，提升員工的應變能力及消防搶救安全。

演練過程模擬電動公車於廠內充電時起火，員工發現立即啟動自衛消防編組，除了滅火、通報及避難引導外，還必須關閉充電樁及配電盤的電源，移除周圍電池零件及可燃物；另消防人員演練如何將電動公車斷電、破壞車體時應避開高壓電線路及對車體和電池降溫，提升員工災害應變能力及確保救援過程中消防人員及民眾的安全。

大林消防分隊長黃章瑋表示，演練前廠方針對電動公車及充電樁的構造、電池及高壓電線路配置進行詳細說明及解說，不同廠牌電動公車的構造及線路配置亦不盡相同，消防人員必須熟練斷電程序及破壞車體時應避開高壓電線，透過演練降低搶救時觸電風險並提升人員救災安全。

桃園客運修車廠廠長莊鎮州也提醒，民眾搭乘公車或大眾運輸工具時，應注意滅火器、車窗擊破器及緊急出口位置。如發生事故或火災時也切勿驚慌，應冷靜配合司機引導逃生，車上亦配備滅火器可供滅火，車側及車頂設有緊急出口可供逃生；當濃煙影響逃生時，可使用車窗擊破器敲擊車窗玻璃四個角落建立開口快速逃生。