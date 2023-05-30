日月潭水位30日回升至747.35公尺，九蛙疊像第4蛙的腳俏皮地往外伸剛好碰到水，遊客直呼：「這個水位看九蛙最美！」（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭水位30日回升至747.35公尺，若以每天持續增15公分高水位，預計再一周日月潭可達滿水位。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

日管處為維繫日月潭船舶遊湖遊憩需求，啟動各公有碼頭浮排、引橋及各項設施復原工作迎賓。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

上波鋒面過境為日月潭上游集水區帶來降雨，日月潭每天進流量每秒達60至35噸（CMS)，日月潭水位30日回升至747.35公尺（滿水位748.5公尺）、蓄水率達92.96％。管理日月潭水庫的台電大觀電廠表示，九蛙疊像目前有5隻蛙潛水了，這個水位看九蛙最美，若以每天持續增15公分高水位，預計再一周日月潭可達滿水位。

台電大觀電廠表示，這波梅雨鋒面為日月潭上游集水區帶來降雨，日月潭29日進流量為每秒37.62噸（CMS)，下游農業灌溉用水獲雨水挹注，日月潭放水量僅每秒9.84噸（CMS)，水庫進帳約240.02萬噸，11日迄今增加4896.69萬噸庫容。

日月潭風景區管理處指出，先前日月潭水位下降，碼頭部分引橋、乘船浮排被迫關閉，他們也派員在過陡的引橋加裝止滑條，保障遊客上下碼頭安全，近期日月潭水位回升至747.35公尺，已接近滿水位748.5公尺，恢復美麗湖景。為維繫日月潭船舶遊湖遊憩需求，啟動各公有碼頭浮排、引橋及各項設施復原工作，迎接近期國際旅客來台旅遊熱潮。

台電大觀電廠說，日月潭位數頗封面挹注，水情稍解渴，暫時不用愁夏季用水量大的抽穗期，因為抽穗期是決定稻作結實粒數的關鍵時刻，強調降雨情勢不確定性高，仍呼籲大家節約用水。