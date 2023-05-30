立法院今三讀通過《消防法》部分條文修正草案。（內政部提供／游念育台北傳真）

立法院今三讀通過《消防法》部分條文修正草案，內政部長林右昌表示，這次修法是因應近年發生重大火災與建築物使用形態越趨複雜，全面強化消防安全管理制度，也是「消防法」公布37年來最大幅度的調整，期待提升公共安全，保障國人生命財產安全。

內政部消防署說明，這次共修正27條條文，重點為強化消防安全管理，營業場所違反消防安全將直接開罰；同時要求液化石油氣容器零售業者，增設安全技術人員執行供氣安全檢查；危險物品場所遴用保安檢查員，強化場所自主防災；若石油煉製業發生災害，課予業者主動通報責任。

消防署表示，同時也全面檢視提高違規罰責，如謊報火警、營業場所消防設備或防火管理不符規定、危險物品場所違規或規避妨礙消防檢查及火災調查等，罰鍰額度至少提升3倍，提醒業者及民眾遵守相關規定。

內政部消防署指出，以往營業場所消防安全設備等有故障或缺失，會先給予限期改善，未改善再予處罰；為強化營業場所負責人維護消防安全設備的責任，這次修法後不會再給予限期改善，只要檢查發現缺失就直接開罰，且罰鍰額度從原本6千至5萬元，提高到2萬至30萬元。

此外，消防人員在第一線查核施工中消防防護計畫時，如有發生火災致生重大損害之虞，得勒令管理權人停工，防護計畫如未經所在地主管機關備查，不得擅自復工。

另考量高層建築物或地下建築物消防安全風險程度較高，規範要求此類建築，應置防災中心服勤人員；內政部消防署指出，「消防法」自1995年8月11日修正公布由相關專門職業及技術人員，從事消防安全設備工作的暫行人員制度，實施迄今已28年，預計3年後消防設備人員將達到規定人數5千人，暫行人員制度就達到落日條件。為使暫行人員有更充裕的緩衝期間，這次修法將落日期程調整為5年。

內政部消防署強調，為落實本法案各項工作，後續將邀集相關機關及執業團體，於6個月內共同完備「消防法施行細則」等22個子法修訂工作，以強化消防安全管理制度。